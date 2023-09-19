https://sputniknews.com.tr/20230919/azerbaycan-karabagda-terorle-mucadele-eylemlerinin-basladigini-duyurdu-1075595388.html
Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu
Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T14:05+0300
2023-09-19T14:05+0300
2023-09-19T15:15+0300
dünya
azerbaycan
karabağ
ermenistan
zengezur koridoru
çatışma
ermenistan silahlı kuvvetleri
imha
uçaksavar
ateş
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da ‘anayasal düzeni yeniden sağlamaya yönelik’ operasyon başlattığı belirtildi.Açıklamada ayrıca kurumun yeni gelişmeler konusunda Rus barış gücü komutanlığına ve gözlem merkezine bilgi verdiği vurgulandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mevzilerimiz Ermenistan tarafından bombalanıyorAzerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi.Bakanlığın basın dairesinden yayınlanan açıklamada, “Karabağ'daki Azerbaycan topraklarında bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri oluşumları tarafından Ağdam bölgesi yönünde konuşlanmış Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli hafif silahlarla yoğun ateş altında tutuluyor. Ayrıca Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun mevzilerini topçu silahlarıyla bombalıyor” ifadeleri yer aldı.Azerbaycan medyası, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Hankendi’de olduğu iddia edilen uçaksavar füze sisteminin imhasına ilişkin görüntüler yayınladı.Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'dan askerlerini çekmesini talep ettiAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışa giden tek yolun Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve Hankendi’deki rejimin lağvedilmesi olduğunu belirtti.Ermenistan: Karabağ’da ordumuz yokErmenistan Savunma Bakanlığı ise Karabağ’da ordu birliklerinin bulunmadığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-karabagdaki-zor-durumu-cozume-kavusturmaya-calisiyoruz-1075418721.html
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azerbaycan, karabağ, ermenistan, zengezur koridoru, çatışma, ermenistan silahlı kuvvetleri , imha, uçaksavar, ateş, bomba, azerbaycan savunma bakanlığı, bombalama
azerbaycan, karabağ, ermenistan, zengezur koridoru, çatışma, ermenistan silahlı kuvvetleri , imha, uçaksavar, ateş, bomba, azerbaycan savunma bakanlığı, bombalama
Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu
14:05 19.09.2023 (güncellendi: 15:15 19.09.2023) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da ‘anayasal düzeni yeniden sağlamaya yönelik’ operasyon başlattığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca kurumun yeni gelişmeler konusunda Rus barış gücü komutanlığına ve gözlem merkezine bilgi verdiği vurgulandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mevzilerimiz Ermenistan tarafından bombalanıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi.
Bakanlığın basın dairesinden yayınlanan açıklamada, “Karabağ'daki Azerbaycan topraklarında bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri oluşumları tarafından Ağdam bölgesi yönünde konuşlanmış Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli hafif silahlarla yoğun ateş altında tutuluyor. Ayrıca Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun mevzilerini topçu silahlarıyla bombalıyor” ifadeleri yer aldı.
Azerbaycan medyası, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Hankendi’de olduğu iddia edilen uçaksavar füze sisteminin imhasına ilişkin görüntüler yayınladı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'dan askerlerini çekmesini talep etti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışa giden tek yolun Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve Hankendi’deki rejimin lağvedilmesi olduğunu belirtti.
Ermenistan: Karabağ’da ordumuz yok
Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Karabağ’da ordu birliklerinin bulunmadığını açıkladı.