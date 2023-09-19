https://sputniknews.com.tr/20230919/azerbaycan-karabagda-terorle-mucadele-eylemlerinin-basladigini-duyurdu-1075595388.html

Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu

Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T14:05+0300

2023-09-19T14:05+0300

2023-09-19T15:15+0300

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ermenistan

zengezur koridoru

çatışma

ermenistan silahlı kuvvetleri

imha

uçaksavar

ateş

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da ‘anayasal düzeni yeniden sağlamaya yönelik’ operasyon başlattığı belirtildi.Açıklamada ayrıca kurumun yeni gelişmeler konusunda Rus barış gücü komutanlığına ve gözlem merkezine bilgi verdiği vurgulandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mevzilerimiz Ermenistan tarafından bombalanıyorAzerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi.Bakanlığın basın dairesinden yayınlanan açıklamada, “Karabağ'daki Azerbaycan topraklarında bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri oluşumları tarafından Ağdam bölgesi yönünde konuşlanmış Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli hafif silahlarla yoğun ateş altında tutuluyor. Ayrıca Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun mevzilerini topçu silahlarıyla bombalıyor” ifadeleri yer aldı.Azerbaycan medyası, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Hankendi’de olduğu iddia edilen uçaksavar füze sisteminin imhasına ilişkin görüntüler yayınladı.Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'dan askerlerini çekmesini talep ettiAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışa giden tek yolun Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve Hankendi’deki rejimin lağvedilmesi olduğunu belirtti.Ermenistan: Karabağ’da ordumuz yokErmenistan Savunma Bakanlığı ise Karabağ’da ordu birliklerinin bulunmadığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-karabagdaki-zor-durumu-cozume-kavusturmaya-calisiyoruz-1075418721.html

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