https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-karabagdaki-zor-durumu-cozume-kavusturmaya-calisiyoruz-1075418721.html

Rusya: Karabağ’daki zor durumu çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz

Rusya: Karabağ’daki zor durumu çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ’daki zor insani durumu çözüme kavuşturma yönünde tutarlı adımlar attıklarını belirtti. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Kızılhaç Komitesi’nin Karabağ’a 15 ton insani yardım malzemelerini ulaştırmasını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Rusya tarafı, Dağlık Karabağ’daki zor insani durumun çözüme kavuşturulması yönünde tutarlı adımlar atıyor” ifadesini kullandı.Zaharova, “Daha önce varılan anlaşmaya uygun olarak en kısa zamanda, Ağdam güzergahına eşzamanlı olarak Laçın koridorunun da açılmasını ve bölgeye insani yardımın her iki yönden aralıksız olarak girmesini bekliyoruz” diye yazdı.Rus diplomat, “Bu şekilde Dağlık Karabağ’daki insani durumun istikrara kavuşturulmasını ve yerel halkın yeniden normal yaşamının sağlanmasını umuyoruz” diye kaydetti.Bunun, Bakü ve Hankendi arasında diyalogun başlaması için gereken koşulları yaratacağını dile getiren Zaharova, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik varılan tüm anlaşmaların hayata geçirilmesi yönündeki ritmik çalışmaların yeniden başlamasını beklediklerini belirtti.Daha önce Azerbaycan’ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığında Laçın koridoru ve Ağdam-Hankendi yolunun aynı zamanda kullanımına onay verdiği bildirildi.

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