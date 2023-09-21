https://sputniknews.com.tr/20230921/avrupa-parlamentosundan-borrelle-bakuye-yaptirim-baskisi-ermenilere-saldirdilar-1075649919.html

Avrupa Parlamentosu’ndan Borrell'e ‘Bakü’ye yaptırım’ baskısı: 'Ermenilere saldırdılar'

Avrupa Parlamentosu’ndan Borrell'e ‘Bakü’ye yaptırım’ baskısı: 'Ermenilere saldırdılar'

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 60'tan fazla üyesi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e ‘Bakü’ye yaptırım’... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T15:03+0300

2023-09-21T15:03+0300

2023-09-21T15:03+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

josep borrell

dağlık karabağ

azerbaycan

karabağ sorunu

diplomasi

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AP'nin Savunma Alt Komitesi Başkanı Fransız milletvekili Nathalie Loiseau, X'te (eski Twitter) yaptığı açıklamada, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ‘ateşkesi ihlal eden’ Azerbaycan'a Brüksel’in ne gibi yaptırımlar uygulayacağı konusunun gündeme geldiğini vurgularken, “60'tan fazla milletvekili Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa yönelik saldırısı nedeniyle İlham Aliyev rejimine karşı Avrupa tarafından yaptırım uygulanması yönündeki talebimi destekledi" ifadelerini kullandı.Milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan talebin Borrell’e iletildiğine dikkat çeken Loiseau, hazırlanan yaptırım talebinde milletvekillerinin AB'yi etnik temizlik ve yeni bir savaşın önlenmesi için harekete geçmeye çağırdığının altını çizdi.Borrell’in dikkatine sunulan talepte, “AB'nin ateşkesi ihlal etmekten sorumlu Azerbaycan makamlarına karşı ne gibi yaptırımlar uygulayacağı” soruları yer alırken, önceki gün düzenlenen AP Dışişleri Komitesi toplantısında milletvekilleri Borrell'i Dağlık Karabağ çevresindeki duruma etkili bir şekilde yanıt verememesi nedeniyle eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/azerbaycandan-fransaya-karabag-tepkisi-1075605378.html

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avrupa parlamentosu (ap), josep borrell, dağlık karabağ, azerbaycan, karabağ sorunu, diplomasi