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NATO’dan Karabağ’a ilişkin diyalog çağrısı
NATO’dan Karabağ’a ilişkin diyalog çağrısı
NATO Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi, Dağlık Karabağ konusunda diyalog çağrısında bulundu. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Dağlık Karabağ'daki taraflara ateşkesin sağlanmasının ardından diyaloga devam etmeleri; şiddetten ve insani durumun kötüleşmesinden kaçınmaları çağrısında bulundu.Özel temsilci Colomina, “İlan edilen ateşkesi şiddete başvurmadan ve insani durumu daha da kötüleştirmeden bir çözüm bulunabilmesi için diyalog kurulmalıdır. NATO tarafları kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere yeniden başlamaya davet etmektedir" açıklamasında bulundu.
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NATO’dan Karabağ’a ilişkin diyalog çağrısı

17:56 20.09.2023 (güncellendi: 17:59 20.09.2023)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
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© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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NATO Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi, Dağlık Karabağ konusunda diyalog çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Dağlık Karabağ'daki taraflara ateşkesin sağlanmasının ardından diyaloga devam etmeleri; şiddetten ve insani durumun kötüleşmesinden kaçınmaları çağrısında bulundu.
Özel temsilci Colomina, “İlan edilen ateşkesi şiddete başvurmadan ve insani durumu daha da kötüleştirmeden bir çözüm bulunabilmesi için diyalog kurulmalıdır. NATO tarafları kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere yeniden başlamaya davet etmektedir" açıklamasında bulundu.
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