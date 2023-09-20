https://sputniknews.com.tr/20230920/abdli-gazeteci-hinkle-zelenskiyyi-trajik-bir-son-bekliyor-1075627955.html
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi Usame bin Ladin gibi trajik bir son bekliyor
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi Usame bin Ladin gibi trajik bir son bekliyor
ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Zelenskiy'in Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T17:44+0300
2023-09-20T17:44+0300
2023-09-20T17:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
kiev
lvov
usame bin ladin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_047cec4f3d346ea87ea88491ea3e4d71.jpg
ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Russia Today’a (RT) verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ABD’nin ‘nüfuz ajanı’ olan El Kaide'nin tasfiye edilen lideri Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Hinkle, "Yanılıyor olabilirim ama Zelenskiy'yi trajik bir sonun beklediğini düşünüyorum" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 71 bin kişinin ölümüne yol açan karşı taarruzunun ‘intihar görevi’ haline geldiğini vurgulayan gazeteci, Odessa, Lvov ve Kiev sakinlerinin eşlerini, babalarını, oğullarını ve kardeşlerini cepheye gönderen hükümeti protesto etmeleri gerektiğini, ancak yetkililerin tepkisinin acımasız olacağı gerçeği nedeniyle buna girişmediklerinin de anlaşılır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/halkin-istegi-azaldi-denilerek-duyuruldu-ukraynaya-destegimizi-kesebiliriz-1075624057.html
ukrayna
odessa
kiev
lvov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_441f7ff72134d4609261f52844a65fdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, kiev, lvov, usame bin ladin, el kaide
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, kiev, lvov, usame bin ladin, el kaide
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi Usame bin Ladin gibi trajik bir son bekliyor
17:44 20.09.2023 (güncellendi: 17:51 20.09.2023) Abone ol
ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Zelenskiy'in Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Russia Today’a (RT) verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ABD’nin ‘nüfuz ajanı’ olan El Kaide'nin tasfiye edilen lideri Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Hinkle, "Yanılıyor olabilirim ama Zelenskiy'yi trajik bir sonun beklediğini düşünüyorum" dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 71 bin kişinin ölümüne yol açan karşı taarruzunun ‘intihar görevi’ haline geldiğini vurgulayan gazeteci, Odessa, Lvov ve Kiev sakinlerinin eşlerini, babalarını, oğullarını ve kardeşlerini cepheye gönderen hükümeti protesto etmeleri gerektiğini, ancak yetkililerin tepkisinin acımasız olacağı gerçeği nedeniyle buna girişmediklerinin de anlaşılır olduğunu kaydetti.