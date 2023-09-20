https://sputniknews.com.tr/20230920/abdli-gazeteci-hinkle-zelenskiyyi-trajik-bir-son-bekliyor-1075627955.html

ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi Usame bin Ladin gibi trajik bir son bekliyor

ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi Usame bin Ladin gibi trajik bir son bekliyor

ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Zelenskiy'in Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T17:44+0300

2023-09-20T17:44+0300

2023-09-20T17:51+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Russia Today’a (RT) verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ABD’nin ‘nüfuz ajanı’ olan El Kaide'nin tasfiye edilen lideri Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Hinkle, "Yanılıyor olabilirim ama Zelenskiy'yi trajik bir sonun beklediğini düşünüyorum" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 71 bin kişinin ölümüne yol açan karşı taarruzunun ‘intihar görevi’ haline geldiğini vurgulayan gazeteci, Odessa, Lvov ve Kiev sakinlerinin eşlerini, babalarını, oğullarını ve kardeşlerini cepheye gönderen hükümeti protesto etmeleri gerektiğini, ancak yetkililerin tepkisinin acımasız olacağı gerçeği nedeniyle buna girişmediklerinin de anlaşılır olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/halkin-istegi-azaldi-denilerek-duyuruldu-ukraynaya-destegimizi-kesebiliriz-1075624057.html

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