https://sputniknews.com.tr/20231213/azerbaycan-2-askerine-karsilik-32-ermeni-askerini-erivana-teslim-etti-1078428202.html

Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti

Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti

Ermenistan, Hüseyin Ahundov ve Akşin Babirov adlı iki Azerbaycan askerini Azerbaycan'a teslim etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:08+0300

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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah ilçesinin Bala Caferli köyünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında daha önce gözaltına alınan askerlerin değişimi gerçekleştirildi.Azerbaycan ise karşılık olarak 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti.Ahundov ve Babirov Nisan ayı başında kötü hava koşulları ve kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle kaybolduktan sonra Ermenistan topraklarında mahsur kalmışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html

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azerbaycan, ermenistan, takas, esir takası, kafkasya, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi