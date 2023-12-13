https://sputniknews.com.tr/20231213/azerbaycan-2-askerine-karsilik-32-ermeni-askerini-erivana-teslim-etti-1078428202.html
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti
Ermenistan, Hüseyin Ahundov ve Akşin Babirov adlı iki Azerbaycan askerini Azerbaycan'a teslim etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:08+0300
2023-12-13T16:08+0300
2023-12-13T16:08+0300
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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah ilçesinin Bala Caferli köyünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında daha önce gözaltına alınan askerlerin değişimi gerçekleştirildi.Azerbaycan ise karşılık olarak 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti.Ahundov ve Babirov Nisan ayı başında kötü hava koşulları ve kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle kaybolduktan sonra Ermenistan topraklarında mahsur kalmışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html
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azerbaycan, ermenistan, takas, esir takası, kafkasya, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
azerbaycan, ermenistan, takas, esir takası, kafkasya, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti
Ermenistan, Hüseyin Ahundov ve Akşin Babirov adlı iki Azerbaycan askerini Azerbaycan'a teslim etti.
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah ilçesinin Bala Caferli köyünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında daha önce gözaltına alınan askerlerin değişimi gerçekleştirildi.
Azerbaycan ise karşılık olarak 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti.
Ahundov ve Babirov Nisan ayı başında kötü hava koşulları ve kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle kaybolduktan sonra Ermenistan topraklarında mahsur kalmışlardı.