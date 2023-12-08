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https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html
Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası gerçekleştirilecek
Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası gerçekleştirilecek
Ortak açıklamada, Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği belirtildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:28+0300
2023-12-08T13:30+0300
dünya
azerbaycan
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güney kafkasya
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charles michel
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Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ofisleri, "Bakü 32 Ermeni mahkumu, Erivan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacak" açıklamasında bulundu.Buna ek olarak Ermenistan'ın 'nazik bir jest olarak' Azerbaycan'ın adaylığını desteklemek üzere BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunda adaylığını geri çektiği kaydedildi.Azerbaycan ise Ermenistan'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyeliği için Doğu Avrupa Grubu'ndan adaylığını destekleyerek karşılık verecek.Açıklamada ayrıca Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik müzakerelere devam edeceği belirtilirken uluslararası topluma iki ülke arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesine katkıda bulunacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesini olumlu yönde etkileyecek çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.Avrupa Konseyi Başkanın'dan açıklamaAvrupa Konseyi Başkanı, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki esir değişimini siyasi diyalogun eşi benzeri görülmemiş bir başlangıcı olarak nitelendirdi.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarının ortak açıklamasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.Michel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bakü ve Erivan tarafından yapılan ortak açıklamada her iki ülkenin yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelerin devam edeceği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/ermenistan-duyurdu-azerbaycan-ile-baris-anlasmasi-birkac-gun-icinde-imzalanabilir-1078175847.html
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azerbaycan, ermenistan, kafkasya, güney kafkasya, esir takası, charles michel, avrupa konseyi
azerbaycan, ermenistan, kafkasya, güney kafkasya, esir takası, charles michel, avrupa konseyi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası gerçekleştirilecek

13:28 08.12.2023 (güncellendi: 13:30 08.12.2023)
© AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Ortak açıklamada, Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği belirtildi.
Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ofisleri, "Bakü 32 Ermeni mahkumu, Erivan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacak" açıklamasında bulundu.
Buna ek olarak Ermenistan'ın 'nazik bir jest olarak' Azerbaycan'ın adaylığını desteklemek üzere BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunda adaylığını geri çektiği kaydedildi.
Azerbaycan ise Ermenistan'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyeliği için Doğu Avrupa Grubu'ndan adaylığını destekleyerek karşılık verecek.
Açıklamada ayrıca Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik müzakerelere devam edeceği belirtilirken uluslararası topluma iki ülke arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesine katkıda bulunacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesini olumlu yönde etkileyecek çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.

Avrupa Konseyi Başkanın'dan açıklama

Avrupa Konseyi Başkanı, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki esir değişimini siyasi diyalogun eşi benzeri görülmemiş bir başlangıcı olarak nitelendirdi.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarının ortak açıklamasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.
Michel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Taraflar arasında ikili diyalogun tesis edilmesi ve derinleştirilmesi AB öncülüğündeki Brüksel sürecinin temel hedeflerinden biriydi. Bugün kaydedilen ilerleme önemli bir adımdır. Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan liderlerine bir barış anlaşması imzalanması sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları çağrısında bulunuyorum.
Bakü ve Erivan tarafından yapılan ortak açıklamada her iki ülkenin yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelerin devam edeceği açıklandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Ermenistan duyurdu: 'Azerbaycan ile barış anlaşması birkaç gün içinde imzalanabilir'
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