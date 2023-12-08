https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html

Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası gerçekleştirilecek

Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası gerçekleştirilecek

Ortak açıklamada, Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği belirtildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T13:28+0300

2023-12-08T13:28+0300

2023-12-08T13:30+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

kafkasya

güney kafkasya

esir takası

charles michel

avrupa konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0e/1051773006_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4ea941b2af0df89a1868dba2f7735c8e.jpg

Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ofisleri, "Bakü 32 Ermeni mahkumu, Erivan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacak" açıklamasında bulundu.Buna ek olarak Ermenistan'ın 'nazik bir jest olarak' Azerbaycan'ın adaylığını desteklemek üzere BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunda adaylığını geri çektiği kaydedildi.Azerbaycan ise Ermenistan'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyeliği için Doğu Avrupa Grubu'ndan adaylığını destekleyerek karşılık verecek.Açıklamada ayrıca Erivan ve Bakü'nün yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik müzakerelere devam edeceği belirtilirken uluslararası topluma iki ülke arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesine katkıda bulunacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesini olumlu yönde etkileyecek çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.Avrupa Konseyi Başkanın'dan açıklamaAvrupa Konseyi Başkanı, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki esir değişimini siyasi diyalogun eşi benzeri görülmemiş bir başlangıcı olarak nitelendirdi.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarının ortak açıklamasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.Michel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bakü ve Erivan tarafından yapılan ortak açıklamada her iki ülkenin yakın gelecekte ek güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin müzakerelerin devam edeceği açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/ermenistan-duyurdu-azerbaycan-ile-baris-anlasmasi-birkac-gun-icinde-imzalanabilir-1078175847.html

azerbaycan

ermenistan

kafkasya

güney kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, kafkasya, güney kafkasya, esir takası, charles michel, avrupa konseyi