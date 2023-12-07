https://sputniknews.com.tr/20231207/ermenistan-duyurdu-azerbaycan-ile-baris-anlasmasi-birkac-gun-icinde-imzalanabilir-1078175847.html
Ermenistan duyurdu: 'Azerbaycan ile barış anlaşması birkaç gün içinde imzalanabilir'
Ermenistan duyurdu: 'Azerbaycan ile barış anlaşması birkaç gün içinde imzalanabilir'
Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile barış anlaşmasının birkaç gün içinde imzalanabileceğini söyledi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:16+0300
2023-12-07T13:16+0300
2023-12-07T13:16+0300
dünya
alen roberti simonyan
ermenistan
ermenistan ulusal meclisi
azerbaycan
barış anlaşması
bakü
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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan 5-10 gün içinde bu barış anlaşmasını imzalamanın mümkün olduğunu dile getirerek önerilerini gönderdiklerini duyurdu. Parlamento Başkanı, Azerbaycan'ın hiçbir şeyi değiştirmemesi ve yeni önerilerde bulunmaması halinde anlaşmanın birkaç gün içinde yapılmasının mümkün olduğu dile getirdi.Aynı zamanda Bakü'nün Karabağ Ermenilerinin haklarını bir zamanlar Ermenistan'da yaşayan Azerilerin haklarıyla ilişkilendirme girişimlerine de değinen Simonyan, Azerbaycan'ın barış anlaşmasının imzalanmasını yapay olarak zorlaştıracak konuları gündeme getirmeye çalıştığını kaydetti.Parlamento Başkanı, belli bir süre sonra Bakü'nün Ermeni karşıtı söylemleri azaldığında, bazı Ermenilerin Azerbaycan'da yaşamaya başlayacağını ve bazı Azerilerin de Ermenistan'a gelerek ticaret yapabileceğini belirtti.Simonyan açıklamalarında şu sözleri kaydetti:Simonyan açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın aynı bölgede yer aldıklarını ve tüm sorunlarını çözmeleri gerektiğinini altını çizdi.Simonyan: Bakü'den gerçek barışa yol açacak bir adım atmasını bekliyoruzErmenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan parlamentoda yaptığı açıklamada, Bakü'deki son görüşmeleri 'olumlu ve yapıcı' olarak nitelendiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien'ın açıklamasını yorumlayarak "Ermenistan, Azerbaycan'ın yapıcı bir tutum sergileyerek gerçek ve somut bir barışa yol açacak pratik bir adım atmasını umuyor" açıklamasında bulundu.Simonyan, "Ermenistan defalarca hiçbir toplantıyı reddetmediğini belirtirken, son üç davet Azerbaycan tarafı tarafından reddedildi" dedi.Simonyan açıklamasında, Bakü'nün barış ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin açıklamalarına ek olarak, pratikte gerçek somut barışa yol açacak bir adım atmasını beklediklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
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alen roberti simonyan, ermenistan, ermenistan ulusal meclisi, azerbaycan, barış anlaşması, bakü
alen roberti simonyan, ermenistan, ermenistan ulusal meclisi, azerbaycan, barış anlaşması, bakü
Ermenistan duyurdu: 'Azerbaycan ile barış anlaşması birkaç gün içinde imzalanabilir'
Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile barış anlaşmasının birkaç gün içinde imzalanabileceğini söyledi.
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan 5-10 gün içinde bu barış anlaşmasını imzalamanın mümkün olduğunu dile getirerek önerilerini gönderdiklerini duyurdu. Parlamento Başkanı, Azerbaycan'ın hiçbir şeyi değiştirmemesi ve yeni önerilerde bulunmaması halinde anlaşmanın birkaç gün içinde yapılmasının mümkün olduğu dile getirdi.
Aynı zamanda Bakü'nün Karabağ Ermenilerinin haklarını bir zamanlar Ermenistan'da yaşayan Azerilerin haklarıyla ilişkilendirme girişimlerine de değinen Simonyan, Azerbaycan'ın barış anlaşmasının imzalanmasını yapay olarak zorlaştıracak konuları gündeme getirmeye çalıştığını kaydetti.
Parlamento Başkanı, belli bir süre sonra Bakü'nün Ermeni karşıtı söylemleri azaldığında, bazı Ermenilerin Azerbaycan'da yaşamaya başlayacağını ve bazı Azerilerin de Ermenistan'a gelerek ticaret yapabileceğini belirtti.
Simonyan açıklamalarında şu sözleri kaydetti:
Evet, biz barışa gidiyoruz, bu başka türlü olmaz. Çatışma içinde olduğumuz ve bunun çözülemez bir mesele olduğu iddiaları benim için kabul edilemez. Tarihte pek çok örnek var: İngiltere ve Fransa 116 yıl boyunca savaştılar ve birbirlerini öldürdüler vebugün İngiltere ve Fransa en yakın müttefiklerdir.
Simonyan açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın aynı bölgede yer aldıklarını ve tüm sorunlarını çözmeleri gerektiğinini altını çizdi.
Simonyan: Bakü'den gerçek barışa yol açacak bir adım atmasını bekliyoruz
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan parlamentoda yaptığı açıklamada, Bakü'deki son görüşmeleri 'olumlu ve yapıcı' olarak nitelendiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien'ın açıklamasını yorumlayarak "Ermenistan, Azerbaycan'ın yapıcı bir tutum sergileyerek gerçek ve somut bir barışa yol açacak pratik bir adım atmasını umuyor" açıklamasında bulundu.
Simonyan, "Ermenistan defalarca hiçbir toplantıyı reddetmediğini belirtirken, son üç davet Azerbaycan tarafı tarafından reddedildi" dedi.
Simonyan açıklamasında, Bakü'nün barış ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin açıklamalarına ek olarak, pratikte gerçek somut barışa yol açacak bir adım atmasını beklediklerini ifade etti.