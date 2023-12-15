https://sputniknews.com.tr/20231215/ilham-aliyev-fransa-guney-kafkasyadaki-yeni-gerceklerle-yuzlesmek-zorunda-kalacak-1078498508.html
İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak
İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gelecek yıl Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 29. Oturumu-COP29 ile ilgili... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T14:37+0300
2023-12-15T14:37+0300
2023-12-15T14:37+0300
dünya
ilham aliyev
azerbaycan
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında egemen topraklarında ayrılıkçılara ve işgalcilere karşı terörle mücadele operasyonu yürüttüklerini, uluslararası hukukun üstünlüğünü sağladıklarını ve aynı zamanda tüm insani normlara saygı göstererek egemenliğini yeniden tesis ettiklerini dile getirdi.Aliyev açıklamasında terörle mücadele operasyonunun ardından bazı Batılı ülkeler ve özellikle Fransa'nın, Azerbaycan'a karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini belirterek şu sözleri kaydetti:COP29 uluslararası konferansının Azerbaycan'da yapılmasına ilişkin kararın birkaç gün önce tüm dünya ülkeleri tarafından alındığına atıfta bulunarak, Azerbaycan'a bir kez daha büyük güven ve saygı duyulduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz bunu hak ediyoruz. İzlediğimiz politika sonucunda dünya ölçeğinde çok güçlü bir konuma sahibiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'a duyulan saygı her geçen gün artıyor ve biz bu saygıyı eylemlerimizle, icraatlarımızla ve politikamızla kazandık" dedi.Aliyev bu olayın öneminin, kararın terörle mücadele operasyonundan iki buçuk ay sonra alınmış olmasında yattığını ve böylece tüm dünya toplumunun Azerbaycan'a desteğini bir kez daha ifade ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/ilham-aliyev-guney-kafkasyadaki-yeni-catismanin-sorumlusu-fransa-olabilir--1076132111.html
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ilham aliyev, azerbaycan, fransa, ermenistan, güney kafkasya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
ilham aliyev, azerbaycan, fransa, ermenistan, güney kafkasya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gelecek yıl Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 29. Oturumu-COP29 ile ilgili olarak düzenlenen bir toplantıda konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında egemen topraklarında ayrılıkçılara ve işgalcilere karşı terörle mücadele operasyonu yürüttüklerini, uluslararası hukukun üstünlüğünü sağladıklarını ve aynı zamanda tüm insani normlara saygı göstererek egemenliğini yeniden tesis ettiklerini dile getirdi.
Aliyev açıklamasında terörle mücadele operasyonunun ardından bazı Batılı ülkeler ve özellikle Fransa'nın, Azerbaycan'a karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini belirterek şu sözleri kaydetti:
Gerçi artık uluslararası toplum Ermenistan'ın bile bu durumla yüzleştiğini görüyor ve COP29 konferansı da bunu bir kez daha gösteriyor. Ancak Fransa'daki bazı siyasi liderler Ermenilerden daha fazla Ermeni olmaya çalışıyorlar. Ancak onlar da bu durumu kabullenmek zorunda kalacaklar.
COP29 uluslararası konferansının Azerbaycan'da yapılmasına ilişkin kararın birkaç gün önce tüm dünya ülkeleri tarafından alındığına atıfta bulunarak, Azerbaycan'a bir kez daha büyük güven ve saygı duyulduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz bunu hak ediyoruz. İzlediğimiz politika sonucunda dünya ölçeğinde çok güçlü bir konuma sahibiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'a duyulan saygı her geçen gün artıyor ve biz bu saygıyı eylemlerimizle, icraatlarımızla ve politikamızla kazandık" dedi.
Aliyev bu olayın öneminin, kararın terörle mücadele operasyonundan iki buçuk ay sonra alınmış olmasında yattığını ve böylece tüm dünya toplumunun Azerbaycan'a desteğini bir kez daha ifade ettiğini söyledi.