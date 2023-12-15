https://sputniknews.com.tr/20231215/ilham-aliyev-fransa-guney-kafkasyadaki-yeni-gerceklerle-yuzlesmek-zorunda-kalacak-1078498508.html

İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak

İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gelecek yıl Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 29. Oturumu-COP29 ile ilgili... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:37+0300

2023-12-15T14:37+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında egemen topraklarında ayrılıkçılara ve işgalcilere karşı terörle mücadele operasyonu yürüttüklerini, uluslararası hukukun üstünlüğünü sağladıklarını ve aynı zamanda tüm insani normlara saygı göstererek egemenliğini yeniden tesis ettiklerini dile getirdi.Aliyev açıklamasında terörle mücadele operasyonunun ardından bazı Batılı ülkeler ve özellikle Fransa'nın, Azerbaycan'a karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini belirterek şu sözleri kaydetti:COP29 uluslararası konferansının Azerbaycan'da yapılmasına ilişkin kararın birkaç gün önce tüm dünya ülkeleri tarafından alındığına atıfta bulunarak, Azerbaycan'a bir kez daha büyük güven ve saygı duyulduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz bunu hak ediyoruz. İzlediğimiz politika sonucunda dünya ölçeğinde çok güçlü bir konuma sahibiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'a duyulan saygı her geçen gün artıyor ve biz bu saygıyı eylemlerimizle, icraatlarımızla ve politikamızla kazandık" dedi.Aliyev bu olayın öneminin, kararın terörle mücadele operasyonundan iki buçuk ay sonra alınmış olmasında yattığını ve böylece tüm dünya toplumunun Azerbaycan'a desteğini bir kez daha ifade ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/ilham-aliyev-guney-kafkasyadaki-yeni-catismanin-sorumlusu-fransa-olabilir--1076132111.html

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güney kafkasya

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ilham aliyev, azerbaycan, fransa, ermenistan, güney kafkasya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi