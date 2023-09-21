https://sputniknews.com.tr/20230921/msb-karabag-azerbaycan-topragidir-bunun-disinda-bir-statunun-dayatilmasi-asla-kabul-edilmeyecektir-1075649775.html

MSB: Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir

MSB: Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Azerbaycan’ın başlattığı askeri operasyona ilişkin, “Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T12:47+0300

2023-09-21T12:47+0300

2023-09-21T12:47+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

azerbaycan

rusya

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın toplantısı gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafından Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonuna da değinen Aktürk, şunları söyledi:"Azerbaycan tarafından kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek adına Karabağ’da başlatılan askeri operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."'Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna Türkiye’nin fiili olarak destek verip vermediğine' ilişkin soru üzerine kaynaklar, 'Ermenistan’ın 10 Kasım'daki ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmediğine, bölgedeki istikrarsızlığı körüklediğine ve gerilimi tırmandırdığına' dikkati çekti.'Ermenistan’ın Karabağ’daki gayrimeşru silahlı unsurları desteklediğini, bölgede istikrarsızlığa neden olacak faaliyetlerde bulunduğunu, mevzi kazmak, sınır ihlalleri gibi provokatif eylemleri gerçekleştirdiğini' belirten kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:Ortak Merkez'deki çalışmalarTürkiye’nin Azerbaycan’daki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın bölgeyi yoğun olarak mayınladığını belirtti. Azerbaycan ordusunun Tek Vatan Harekatı’nı başarıyla tamamlamasının ardından bölgedeki mayınların temizlenmesine yönelik harekete geçildiğini belirten kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki eğitici eğitimleri ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Türk-Rus Ortak Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, 30 Ocak 2021’de faaliyetlerine başlayan merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Merkezin İHA’lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri tespit ettiğini veya her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ettiğini aktaran kaynaklar, yapılan çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını, raporlama işlemlerinin yapıldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-gucu-birliklerince-5-bin-kisi-tahliye-edildi-1075646918.html

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milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan, rusya