https://sputniknews.com.tr/20230920/blinken-pasinyana-ermenistanin-egemenligine-destek-verdiklerini-belirtti-1075616416.html
‘Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti’
‘Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti’
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesinde, Ermenistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T10:54+0300
2023-09-20T10:54+0300
2023-09-20T10:54+0300
dünya
antony blinken
nikol paşinyan
telefon
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Blinken, Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin Ermenistan’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti” ifadesine yer verildi.Blinken, Dağlık Karabağ’daki durumdan endişe duyduklarını ve Azerbaycan’a derhal ateşkes ve diyaloga dönme çağrısında bulunduklarını açıkladı.ABD’li bakan daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i de aradı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-rus-baris-gucu-karabagin-sivil-nufusunun-tahliyesini-organize-etti-1075604304.html
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antony blinken, nikol paşinyan, telefon
antony blinken, nikol paşinyan, telefon
‘Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti’
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesinde, Ermenistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini temin ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Blinken, Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin Ermenistan’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti” ifadesine yer verildi.
Blinken, Dağlık Karabağ’daki durumdan endişe duyduklarını ve Azerbaycan’a derhal ateşkes ve diyaloga dönme çağrısında bulunduklarını açıkladı.
ABD’li bakan daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i de aradı.