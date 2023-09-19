https://sputniknews.com.tr/20230919/kremlin-rusya-karabag-surecini-bariscil-bir-rotaya-sokmayi-hedefliyor-1075599953.html
Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor
Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade etti... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T17:11+0300
2023-09-19T17:11+0300
2023-09-19T17:21+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
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azerbaycan
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çatışma
saldırı
savunma
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Kremlin'den Bakü ve Erivan'a anlaşmalara sadık kalma çağrısıKremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Dağlık Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını söyledi. Buna ek olarak Peskov, ”Her şeyden evvel ordumuz şu andaki süreci siyasi ve diplomatik bir yola döndürmek için çalışıyor. Bu noktada tek önemli dayanak iki ve üç yıl önceki üçlü belgelerdir” diyerek duruma ilişkin açıklamada bulundu.Ayrıca Peskov Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan’ın daha önce imzalanan anlaşmalara uyması çağrısında bulundu. Gazetecilere verdiği demeçte Peskov şunları aktardı:'Karabağ’da kayıplar olduğunu öğrenmekten üzüntü duyuyoruz'Kremlin Sözcüsü, Kremlin’in Dağlık Karabağ’daki kayıplar için büyük üzüntü duyduğunu ve çatışmaların yeniden başlamasının sivillere yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Peskov şu anda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirterek esas meselenin Karabağ’daki insanların güvenliğini sağlamak ve insan kayıplarını önlemek olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, çatışma, saldırı, savunma, anlaşma, ateşkes
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, çatışma, saldırı, savunma, anlaşma, ateşkes
Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor
17:11 19.09.2023 (güncellendi: 17:21 19.09.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade etti. Peskov yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan'ın imzalanan anlaşmalara uygun davranmaya davet etti.
Kremlin'den Bakü ve Erivan'a anlaşmalara sadık kalma çağrısı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Dağlık Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını söyledi. Buna ek olarak Peskov, ”Her şeyden evvel ordumuz şu andaki süreci siyasi ve diplomatik bir yola döndürmek için çalışıyor. Bu noktada tek önemli dayanak iki ve üç yıl önceki üçlü belgelerdir” diyerek duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Ayrıca Peskov Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan’ın daha önce imzalanan anlaşmalara uyması çağrısında bulundu. Gazetecilere verdiği demeçte Peskov şunları aktardı:
“Tek esas dayanak olarak iki ve üç yıl evvel Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Bu sebeple tüm tarafları bu belgelerin hükümlerine uymaya ve elbette yeni gerçekleri, yani Ermeni tarafının 1991 tarihinden itibaren Azerbaycan topraklarını tanıdığı gerçeğini dikkate almaya çağırıyoruz.”
'Karabağ’da kayıplar olduğunu öğrenmekten üzüntü duyuyoruz'
Kremlin Sözcüsü, Kremlin’in Dağlık Karabağ’daki kayıplar için büyük üzüntü duyduğunu ve çatışmaların yeniden başlamasının sivillere yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Peskov şu anda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirterek esas meselenin Karabağ’daki insanların güvenliğini sağlamak ve insan kayıplarını önlemek olduğunun altını çizdi.