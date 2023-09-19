https://sputniknews.com.tr/20230919/kremlin-rusya-karabag-surecini-bariscil-bir-rotaya-sokmayi-hedefliyor-1075599953.html

Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor

Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade etti... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T17:11+0300

2023-09-19T17:11+0300

2023-09-19T17:21+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ermenistan

azerbaycan

azerbaycan savunma bakanlığı

çatışma

saldırı

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/16/1054129928_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_633606768d509f20e8738ea13cfef302.jpg

Kremlin'den Bakü ve Erivan'a anlaşmalara sadık kalma çağrısıKremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Dağlık Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını söyledi. Buna ek olarak Peskov, ”Her şeyden evvel ordumuz şu andaki süreci siyasi ve diplomatik bir yola döndürmek için çalışıyor. Bu noktada tek önemli dayanak iki ve üç yıl önceki üçlü belgelerdir” diyerek duruma ilişkin açıklamada bulundu.Ayrıca Peskov Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan’ın daha önce imzalanan anlaşmalara uyması çağrısında bulundu. Gazetecilere verdiği demeçte Peskov şunları aktardı:'Karabağ’da kayıplar olduğunu öğrenmekten üzüntü duyuyoruz'Kremlin Sözcüsü, Kremlin’in Dağlık Karabağ’daki kayıplar için büyük üzüntü duyduğunu ve çatışmaların yeniden başlamasının sivillere yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Peskov şu anda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirterek esas meselenin Karabağ’daki insanların güvenliğini sağlamak ve insan kayıplarını önlemek olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, çatışma, saldırı, savunma, anlaşma, ateşkes