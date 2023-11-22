https://sputniknews.com.tr/20231122/bakuden-erivana-cagri-barisi-washingtonda-arama-1077659657.html

Bakü’den Erivan’a çağrı: Barışı Washington’da arama

Bakü’den Erivan’a çağrı: Barışı Washington’da arama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Erivan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T10:04+0300

2023-11-22T10:04+0300

2023-11-22T10:04+0300

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Hacıyev, Bakü'de düzenlenen ‘Sömürgelikten Kurtulma: Kadınların Rolünü Güçlendirmek' adlı uluslararası konferansta gazetecilere verdiği demeçte, Azerbaycan’ın, Erivan’ın iyi niyet göstermesi halinde Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması konusunda hiçbir engel görmediğini defalarca ifade ettiğinin altını çizerken, “Aynı zamanda Ermenistan da barışın temelinin bölgede (Güney Kafkasya'da) yattığını anlamalıdır, Washington'da değil” diye konuştu.Karabağ’la ilgili “Bizim için savaş bitti, yeni bir statüko ortaya çıktı” diye Hacıyev, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Hacıyev, Ermenistan'ın bölgede olumlu ve yapıcı bir tutum ortaya koyması halinde ilişkilerin normalleşebileceğine dikkat çekerken, aynı zamanda Erivan'ın Ermenistan için sunduğu ‘Barış Kavşağı’ projesinin doğası gereği ütopik olduğu görüşünü dile getirerek, “Bu ülkenin kendi kararı ama ütopik bir karar. Üç yıldır müzakere ediyoruz ama sonuç alamadık. Dolayısıyla Ermenistan'ın bunun ne kadar etkili olduğunu tartışması, düşünmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın da bir B planı vardı” dedi.Demecinde, Azerbaycan’ın B planı ile ilgili ayrıntılara yer veren Hacıyev, “Bu plan, İran toprakları üzerinden ulaşım bağlantıları kurmaktır. İran ile Azerbaycan arasında hükümetlerarası belgeler imzalandı. Öte yandan kardeş Türkiye ile Kars-Iğdır demiryolu inşaatı konusunda işbirliğimiz devam ediyor. Ona göre bu şekilde Güney Kafkasya bölgesi çevresinde dairesel bir demiryolu hattı inşa edilecek. Ancak son üç yıldır Ermenistan bu hattın inşası için herhangi bir adım atmadı. Orta koridor yeni gerçekliklerin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.Geçen yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla gelecekteki barış anlaşmasını tartışmaya başlamış, bu yılın mayıs ayının sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içinde, yani Karabağ ile birlikte egemenliğini tanımaya hazır olduğunu söylemişti.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermeni liderliğinin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığını vurgularken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın yıl sonundan önce barış anlaşması imzalayabileceğinin altını çizmişti.Paşinyan’ın amacı ne?Azerbaycan’a yenilgisini Rusya’nın başarısızlığı olarak göstermeye çalıştığı kaydedilen Paşinyan iktidarının son zamanlarda savunduğu dış politikası, Karabağ’daki olaylardan kasten Rusya'nın sorumlu görülmesini istediği izlenimi yaratıyor.Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkenin güvenliğini sağlamak için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Ermenistan-Rusya ortaklığının yetersiz olduğu iddiasıyla UCM’nin Roma Statüsü’nü onaylama kararı aldıklarını duyururken, Erivan’ın kararını değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, "Ermenistan hukuki egemenliğini yitirdi" diye konuştu.Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladığının altını çizen Kosaçev, bu kararın hukuki egemenliğin yitirilmesinden başka anlam ifade etmediğini ve bunun başlı başına küçük düşürücü olduğunu vurgulayarak, “Tam da bu nedenle Rusya, Türkiye, Çin, ABD, Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail, İran gibi ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmadı” ifadelerini kullandı.Ermenistan KGAÖ’den uzaklaşıyor, AB’ye yakınlaşıyorYakın zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenecek toplantılarına katılmayacağı da bildirildi.Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan ve AB'nin Ermenistan Heyeti Başkanı Vasilis Maragos’un, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu izleyecek AB sivil gözlem misyonunun statüsüne ilişkin anlaşmayı imzaladığını bildiren Ermeni devlet ajansı Armenpress, misyonun amacının, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrara katkı vermek olduğunu aktardı.Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.Ermenistan, silah alımı konusunda da AB ile müzakere yapıyorYakın zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah alımına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başladığı duyurulmuştu.Bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile görüştüğü vurgulanırken, Ermenistan ile AB arasında siyasi ve güvenlik konularındaki ikinci üst düzey diyaloğun ardından yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunulan mesajda, “Ermenistan, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisine öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile müzakerelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Erivan'ın Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde AB Ermenistan Misyonu'nun statüsüne ilişkin anlaşmayı da imzaladığı dikkat çekiyor.‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231116/baku-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlarinin-abddeki-toplantisina-katilmayacak-1077463590.html

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azerbaycan, ermenistan, abd, avrupa birliği, fransa, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, türkiye, güney kafkasya, karabağ