https://sputniknews.com.tr/20231120/ermenistan-ab-ile-sinirda-gorev-alacak-misyonun-statusune-iliskin-anlasmayi-imzaladi-1077584243.html

Ermenistan, AB ile sınırda görev alacak misyonun statüsüne ilişkin anlaşmayı imzaladı

Ermenistan, AB ile sınırda görev alacak misyonun statüsüne ilişkin anlaşmayı imzaladı

Ermenistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde AB Ermenistan Misyonu'nun statüsüne ilişkin anlaşmayı imzaladı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T15:05+0300

2023-11-20T15:05+0300

2023-11-20T15:05+0300

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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan ve AB'nin Ermenistan Heyeti Başkanı Vasilis Maragos’un, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu izleyecek AB sivil gözlem misyonunun statüsüne ilişkin anlaşmayı imzaladığını bildiren Ermeni devlet ajansı Armenpress, misyonun amacının, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrara katkı vermek olduğunu aktardı.Maragos konuya ilişkin açıklamasında, Azerbaycan ile yaşanan savaşın ardından Ermenistan'da gözlemlerde bulunan heyetin varlığının hukuki bir statüye kavuşması için bu anlaşmanın imzalandığını kaydederken, “Bu misyonu kabul eden Ermeni yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Misyon zaten istikrar ve güvenlik açısından Ermenistan'a çok şey kazandırdı. Bugün imzaladığımız statü anlaşması, misyonun ülkedeki varlığının çeşitli hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi söz konusu olduğunda daha fazla hukuki kesinlik getirilmesine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.Misyonun görev alanının genişletilmesiyle ilgili de konuşan Maragos, bu sorunun birkaç gün önce Brüksel'de çözüldüğünü hatırlatırken, AB dışişleri bakanlarının Ermenistan'daki AB gözlemci misyonunun genişletilmesi önerisini onayladığını belirtti.Ermenistan, silah alımı konusunda da AB ile müzakere yapıyorYakın zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah alımına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başladığı duyurulmuştu.Bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile görüştüğü vurgulanırken, Ermenistan ile AB arasında siyasi ve güvenlik konularındaki ikinci üst düzey diyaloğun ardından yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunulan mesajda, “Ermenistan, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisine öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile müzakerelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.Ermenistan, KGAÖ’den gittikçe uzaklaşıyorErmenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasinin-temel-ilkeleri-uzerinde-anlastilar-1077530293.html

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