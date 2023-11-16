https://sputniknews.com.tr/20231116/baku-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlarinin-abddeki-toplantisina-katilmayacak-1077463590.html

Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD'deki toplantısına katılmayacak

Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD'deki toplantısına katılmayacak

Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Washington'da gerçekleştirecekleri toplantıya katılmayacak. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T15:03+0300

2023-11-16T15:03+0300

2023-11-16T15:03+0300

dünya

azerbaycan

bakü

ermenistan

abd

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

karabağ sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076058972_0:30:1025:606_1920x0_80_0_0_4ba551bd89c171f59527f073abbb6154.jpg

Azerbaycanlı yetkililer, ABD'nin tek taraflı tutumu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 20 Kasım'da Washington'da yapacakları toplantıya katılmayı mümkün görmediklerini açıkladı.Bakü, oturumların kendisini ve Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien da dahil olmak üzere oturumlarda yapılan açıklamaları "Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/abd-disisleri-rus-baris-guclerinin-karabagdan-cekilmesini-saglamaliyiz-1077433622.html

azerbaycan

bakü

ermenistan

karabağ

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, bakü, ermenistan, abd, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu