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Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD'deki toplantısına katılmayacak
Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD'deki toplantısına katılmayacak
Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Washington'da gerçekleştirecekleri toplantıya katılmayacak. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T15:03+0300
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Azerbaycanlı yetkililer, ABD'nin tek taraflı tutumu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 20 Kasım'da Washington'da yapacakları toplantıya katılmayı mümkün görmediklerini açıkladı.Bakü, oturumların kendisini ve Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien da dahil olmak üzere oturumlarda yapılan açıklamaları "Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
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Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD'deki toplantısına katılmayacak

15:03 16.11.2023
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Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Washington'da gerçekleştirecekleri toplantıya katılmayacak.
Azerbaycanlı yetkililer, ABD'nin tek taraflı tutumu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 20 Kasım'da Washington'da yapacakları toplantıya katılmayı mümkün görmediklerini açıkladı.
Bakü, oturumların kendisini ve Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien da dahil olmak üzere oturumlarda yapılan açıklamaları "Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
ABD'nin böylesi tek taraflı bir yaklaşımı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde arabulucu rolünü kaybetmesine yol açabilir. Bu koşullar altında, 20 Kasım 2023 tarihinde Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları düzeyinde önerilen toplantının yapılmasını mümkün görmediğimizi belirtmek isteriz.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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