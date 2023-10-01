https://sputniknews.com.tr/20231001/30-yil-sonra-bir-ilk-bm-misyonu-karabagda-1075923235.html

30 yıl sonra bir ilk: BM misyonu Karabağ'da

30 yıl sonra bir ilk: BM misyonu Karabağ'da

Birleşmiş Milletler misyonunun durumu incelemek ve insanların ihtiyaçlarını belirlemek için bölgeye geldiği belirtiliyor. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T15:18+0300

2023-10-01T15:18+0300

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Sputnik Azerbaycan servisi, BM misyonunun Karabağ'a ulaştığını duyurdu. Bu, bir BM misyonunun bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. BM misyonunun Karabağ'a girdiğini ve Ağdam'dan geçerek Askeran-Hankendi yönüne doğru ilerlediğini belirten Sputnik servisi, "Misyonun amacı, bölgedeki durumu incelemek ve sakinlerin insani ihtiyaçlarını belirlemek" ifadelerini kullandı.Misyonda BM'nin farklı kurumlarından temsilciler bulunduğunu kaydeden servis, bir BM misyonunun Karabağ'ı en son yaklaşık 30 yıl önce ziyaret ettiğinin altını çizdi.Çatışmalar 20 Eylül'de sona ermişti 19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı sona eriyorPerşembe günü resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, cumhuriyetin varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/bm-genel-sekreteri-guterres-insanlik-cehennemin-kapilarini-acti-1075648857.html

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dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, azerbaycan, ermenistan, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm)