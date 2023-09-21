https://sputniknews.com.tr/20230921/bm-genel-sekreteri-guterres-insanlik-cehennemin-kapilarini-acti-1075648857.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine hakkında yaptığı konuşmada, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" dedi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:45+0300
2023-09-21T14:45+0300
2023-09-21T14:45+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
iklim değişikliği
emisyon
fosil
fosil yakıt
iklim zirvesi
birleşmiş milletler (bm)
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Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik nihai çözüm önerileri olduğunun altını çizen Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" ifadesini kullandı.BM Genel Sekreteri, dünyadaki 'korkunç sıcakların' etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.'Dünya tehlikeli ve istikrarsız bir durumla karşı karşıya'Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın 'tehlikeli ve istikrarsız' bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1.5 dereceyle sınırlandırılabileceğine ifade eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz" dedi.Yaptığı açıklamada Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz" cümlesinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-yikimi-basladi-1075254356.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, emisyon, fosil, fosil yakıt, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, emisyon, fosil, fosil yakıt, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine hakkında yaptığı konuşmada, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" dedi.
Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.
Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik nihai çözüm önerileri olduğunun altını çizen Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri, dünyadaki 'korkunç sıcakların' etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.
'Dünya tehlikeli ve istikrarsız bir durumla karşı karşıya'
Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın 'tehlikeli ve istikrarsız' bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1.5 dereceyle sınırlandırılabileceğine ifade eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz" dedi.
Yaptığı açıklamada Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz" cümlesinin altını çizdi.