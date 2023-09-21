BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230921/bm-genel-sekreteri-guterres-insanlik-cehennemin-kapilarini-acti-1075648857.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine hakkında yaptığı konuşmada, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" dedi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:45+0300
2023-09-21T14:45+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
iklim değişikliği
emisyon
fosil
fosil yakıt
iklim zirvesi
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075254494_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_212fd0f334c427f66b9d9d777a31b936.jpg
Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik nihai çözüm önerileri olduğunun altını çizen Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" ifadesini kullandı.BM Genel Sekreteri, dünyadaki 'korkunç sıcakların' etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.'Dünya tehlikeli ve istikrarsız bir durumla karşı karşıya'Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın 'tehlikeli ve istikrarsız' bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1.5 dereceyle sınırlandırılabileceğine ifade eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz" dedi.Yaptığı açıklamada Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz" cümlesinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-yikimi-basladi-1075254356.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075254494_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f25f79d41e22f82ff2fe41052422132a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, emisyon, fosil, fosil yakıt, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, emisyon, fosil, fosil yakıt, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm)

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı

14:45 21.09.2023
© AP Photo / Andrew MedichiniAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine hakkında yaptığı konuşmada, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" dedi.
Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.
Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik nihai çözüm önerileri olduğunun altını çizen Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri, dünyadaki 'korkunç sıcakların' etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

'Dünya tehlikeli ve istikrarsız bir durumla karşı karşıya'

Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın 'tehlikeli ve istikrarsız' bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1.5 dereceyle sınırlandırılabileceğine ifade eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz" dedi.
Yaptığı açıklamada Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz" cümlesinin altını çizdi.
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı
6 Eylül, 22:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала