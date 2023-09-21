https://sputniknews.com.tr/20230921/bm-genel-sekreteri-guterres-insanlik-cehennemin-kapilarini-acti-1075648857.html

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık cehennemin kapılarını açtı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine hakkında yaptığı konuşmada, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" dedi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T14:45+0300

2023-09-21T14:45+0300

2023-09-21T14:45+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

iklim değişikliği

emisyon

fosil

fosil yakıt

iklim zirvesi

birleşmiş milletler (bm)

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Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik nihai çözüm önerileri olduğunun altını çizen Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı" ifadesini kullandı.BM Genel Sekreteri, dünyadaki 'korkunç sıcakların' etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.'Dünya tehlikeli ve istikrarsız bir durumla karşı karşıya'Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın 'tehlikeli ve istikrarsız' bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1.5 dereceyle sınırlandırılabileceğine ifade eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz" dedi.Yaptığı açıklamada Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz" cümlesinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-yikimi-basladi-1075254356.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, emisyon, fosil, fosil yakıt, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm)