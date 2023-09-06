https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-yikimi-basladi-1075254356.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T22:40+0300
2023-09-06T22:40+0300
2023-09-06T22:56+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
iklim değişikliği
iklim
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BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliğine dikkat çekti.Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.Antonio Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı" uyarısında bulundu.Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, iklim
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, iklim
BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı
22:40 06.09.2023 (güncellendi: 22:56 06.09.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliğine dikkat çekti.
Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.
Antonio Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı" uyarısında bulundu.
Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.