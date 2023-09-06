https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-genel-sekreteri-guterres-iklim-yikimi-basladi-1075254356.html

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T22:40+0300

2023-09-06T22:40+0300

2023-09-06T22:56+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

iklim değişikliği

iklim

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BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliğine dikkat çekti.Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.Antonio Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı" uyarısında bulundu.Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, iklim değişikliği, iklim