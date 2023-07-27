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https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html
Guterres: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi
Guterres: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yaşanan aşırı sıcak havalar için "Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T18:56+0300
2023-07-27T18:57+0300
antonio guterres
dünya
küresel ısınma
sıcaklık
iklim değişikliği
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BM Genel Sekreteri Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." şeklinde konuştu.Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkati çekti.'Daha fazla zaman yok'"Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok" diye konuşan Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu belirtti.Guterres, özellikle küresel emisyonun yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin 'iklim değişikliği ve adaleti' için adım atmak zorunda olduğunu vurgulayarak, her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.Antonio Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.'Hala daha kötüsünü durdurabiliriz'Guterres, aşırı hava olaylarının artık 'yeni normal' hale geldiğini hatırlatarak, tüm ülkelerin buna adaptasyon sağlayarak, vatandaşlarını yakıcı sıcaklara, ölümcül sellere, yangınlara, fırtına ve kuraklıklara karşı koruması gerektiğini belirtti.Milyonlarca hayatı iklim değişikliğinden kurtarmak için adaptasyon yatırımlarında küresel bir artış gerektiğini kaydeden Guterres, gelişmiş ülkelerin, 2025 yılına kadar adaptasyon finansmanını ikiye katlamak için açık ve güvenilir bir yol haritası sunması gerektiğinin altını çizdi.Guterres, iklim değişikliği konusunda gelişen ülkelere yardım edilmesi zorunluluğunu da vurgulayarak, "2027 yılına kadar dünyadaki her insanın bir erken uyarı sistemi kapsamına alınması gerekiyor ve ülkeler, adaptasyon konusunda uluslararası eylemi ve desteği harekete geçirmek için bir dizi küresel hedefi göz önünde bulundurmalı" dedi.Gelişmiş ülkelerin vadettikleri, gelişen ülkelere yönelik yıllık 100 milyar dolar iklim değişikliği desteği sözünü tutmak zorunda olduklarını belirten Guterres, bu konuda şu ana kadar sadece Kanada ve Almanya'nın sözünü yerine getirdiğini açıkladı.Guterres, iklim değişikliğine karşı mücadelede hükümet, sivil toplum, iş dünyası ve tüm aktörlerin işbirliği ihtiyacı içinde olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:
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antonio guterres, küresel ısınma, sıcaklık, iklim değişikliği
antonio guterres, küresel ısınma, sıcaklık, iklim değişikliği

Guterres: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi

18:56 27.07.2023 (güncellendi: 18:57 27.07.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yaşanan aşırı sıcak havalar için "Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" diyerek önlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrı yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.
Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." şeklinde konuştu.
Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkati çekti.

'Daha fazla zaman yok'

"Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok" diye konuşan Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu belirtti.
Guterres, özellikle küresel emisyonun yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin 'iklim değişikliği ve adaleti' için adım atmak zorunda olduğunu vurgulayarak, her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
Antonio Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.

'Hala daha kötüsünü durdurabiliriz'

Guterres, aşırı hava olaylarının artık 'yeni normal' hale geldiğini hatırlatarak, tüm ülkelerin buna adaptasyon sağlayarak, vatandaşlarını yakıcı sıcaklara, ölümcül sellere, yangınlara, fırtına ve kuraklıklara karşı koruması gerektiğini belirtti.
Milyonlarca hayatı iklim değişikliğinden kurtarmak için adaptasyon yatırımlarında küresel bir artış gerektiğini kaydeden Guterres, gelişmiş ülkelerin, 2025 yılına kadar adaptasyon finansmanını ikiye katlamak için açık ve güvenilir bir yol haritası sunması gerektiğinin altını çizdi.
Guterres, iklim değişikliği konusunda gelişen ülkelere yardım edilmesi zorunluluğunu da vurgulayarak, "2027 yılına kadar dünyadaki her insanın bir erken uyarı sistemi kapsamına alınması gerekiyor ve ülkeler, adaptasyon konusunda uluslararası eylemi ve desteği harekete geçirmek için bir dizi küresel hedefi göz önünde bulundurmalı" dedi.
Gelişmiş ülkelerin vadettikleri, gelişen ülkelere yönelik yıllık 100 milyar dolar iklim değişikliği desteği sözünü tutmak zorunda olduklarını belirten Guterres, bu konuda şu ana kadar sadece Kanada ve Almanya'nın sözünü yerine getirdiğini açıkladı.
Guterres, iklim değişikliğine karşı mücadelede hükümet, sivil toplum, iş dünyası ve tüm aktörlerin işbirliği ihtiyacı içinde olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:
"İnsanlığın sebep olduğu yıkımın kanıtları her yerde. Ancak bu umutsuzluğa değil, eyleme ilham vermelidir. Hala daha kötüsünü durdurabiliriz. Ama bunu yapmak için sıcaklarla geçen bir yılı, tutkularla dolu bir yıla dönüştürmeli ve iklim eylem planlarını hemen hızlandırmalıyız."
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