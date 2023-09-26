https://sputniknews.com.tr/20230926/ab-karabagdaki-durumu-gorusmek-uzere-baku-ve-erivan-temsilcileriyle-bir-araya-geldi-1075780230.html
AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldi
AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T18:45+0300
2023-09-26T18:45+0300
2023-09-26T18:45+0300
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Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in basın servisinden yapılan açıklamada Brüksel'de bir araya gelen tarafların, Dağlık Karabağ'daki yerel nüfusun durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine devam edilmesi gerektiğine dair konuların görüşüldüğü bildirildi.Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:Hacıyev ve Grigoryan'ın 5 Ekim'de Granada'da yapılması planlanan Ermeni ve Azeri liderler buluşmasının hazırlıklarını Brüksel'de ele alacakları bildirilmişti.Buna ek olarak toplantıda sınırların belirlenmesi, güvenlik, insani konular ve barış anlaşması konularının da ele alındığı bildirildi.Basın Servisi'nden yapılan açıklamada normalleşme sürecinin tüm aşamalarında somut eylemler ve kararlı uzlaşı çözümlerinin ihtiyacına işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, ermenistan, avrupa konseyi, charles michel, granada, avrupa birliği
AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldi
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.
Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in basın servisinden yapılan açıklamada Brüksel'de bir araya gelen tarafların, Dağlık Karabağ'daki yerel nüfusun durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine devam edilmesi gerektiğine dair konuların görüşüldüğü bildirildi.
Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
AB, Dağlık Karabağ'la ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve çatışmaların sivil halk üzerindeki etkisinin azaltılmasına yardımcı olmak üzere hadiseye en üst düzeyde müdahil olmaktadır. Katılımcılar, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Granada'daki olası buluşmasını ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabaları sürdürmek için kullanmak konusundaki ortak çıkarlarını belirttiler.
Hacıyev ve Grigoryan'ın 5 Ekim'de Granada'da yapılması planlanan Ermeni ve Azeri liderler buluşmasının hazırlıklarını Brüksel'de ele alacakları bildirilmişti.
Buna ek olarak toplantıda sınırların belirlenmesi, güvenlik, insani konular ve barış anlaşması konularının da ele alındığı bildirildi.
Basın Servisi'nden yapılan açıklamada normalleşme sürecinin tüm aşamalarında somut eylemler ve kararlı uzlaşı çözümlerinin ihtiyacına işaret edildi.