https://sputniknews.com.tr/20230926/ab-karabagdaki-durumu-gorusmek-uzere-baku-ve-erivan-temsilcileriyle-bir-araya-geldi-1075780230.html

AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldi

AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T18:45+0300

2023-09-26T18:45+0300

2023-09-26T18:45+0300

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dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

azerbaycan

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avrupa konseyi

charles michel

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Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in basın servisinden yapılan açıklamada Brüksel'de bir araya gelen tarafların, Dağlık Karabağ'daki yerel nüfusun durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine devam edilmesi gerektiğine dair konuların görüşüldüğü bildirildi.Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:Hacıyev ve Grigoryan'ın 5 Ekim'de Granada'da yapılması planlanan Ermeni ve Azeri liderler buluşmasının hazırlıklarını Brüksel'de ele alacakları bildirilmişti.Buna ek olarak toplantıda sınırların belirlenmesi, güvenlik, insani konular ve barış anlaşması konularının da ele alındığı bildirildi.Basın Servisi'nden yapılan açıklamada normalleşme sürecinin tüm aşamalarında somut eylemler ve kararlı uzlaşı çözümlerinin ihtiyacına işaret edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html

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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, ermenistan, avrupa konseyi, charles michel, granada, avrupa birliği