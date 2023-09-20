https://sputniknews.com.tr/20230920/hikmet-haciyev-karabagdaki-ermenilerin-yeniden-entegrasyonu-icin-planin-hazir-1075627792.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı: Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonu için plan hazır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı: Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonu için plan hazır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hacıyev, Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonu için planın hazır olduğunu... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T17:34+0300

2023-09-20T17:34+0300

2023-09-20T18:33+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'nün Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik planının hazır olduğunu söyledi.Hacıyev diplomatik temsilciler için verdiği brifingte "Sosyo-ekonomik olarak yeniden entegrasyon planımız hazır. İlgili birimler tarafından hazırlandı" dedi.'Bakü'nün Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yanayız'Diplomatik temsilcilere yaptığı açıklamalarda Hacıyev bu sözlerine ek olarak, "Azerbaycan’ın nihai hedefinin Karabağ’da yaşayan Ermeni kökenli sakinlerin barışçıl bir şekilde entegre edilmesidir. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz" açıklamasında bulundu.'Azerbaycan, Ermenistan oluşumlarının silahsızlandırılmasına ilişkin garantiler aldı'Verdiği brifingte Hacıyev, yasadışı Ermeni silahlı oluşumlarının silahsızlandırılmasının yanı sıra askeri teçhizatların da Bakü’ye teslim edileceği hususunda garanti aldıklarını belirterek Karabağ'da sayıları yaklaşık 10.000'i bulan yasa dışı silahlı unsurun kabul edilemeyeceğini vurguladı.Hikmet Hacıyev bu açıklamalarına ek olarak Bakü'nün Karabağ operasyonu esnasında toplu kayıplar yaşadığına ilişkin medyada çıkan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.Yine Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Karabağ konusunda ilişkin acil bir şekilde toplanmasına gerek görmediklerini belirtirken toplantı kararı alınması halinde Bakü’nün buna hazır olduğu ifade etti.Bakü'den Erivan'ın Ermenilere yönelik 'etnik temizlik' iddialarına yanıtAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan tarafından etnik temizliğe tabi tutulduğu iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.Sözlerine devam eden Hacıyev, 'Azerbaycan'ın Ermeni kökenli sakinlerinin insani ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılamak için Ermeni nüfusla çeşitli iletişim kanalları kuruyoruz. Ermenistan'ın Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan tarafından etnik temizliğe tabi tutulduğu yönündeki iddiaları kesinlikle kabul edilemez' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-ateskes-anlasmasi-saglandi-1075619160.html

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azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, hikmet hacıyev, bakü, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi