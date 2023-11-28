https://sputniknews.com.tr/20231128/ermenistan-ulusal-meclisi-baskani-erivan-icin-daglik-karabag-diye-bir-sorun-yok-1077872949.html
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı: Erivan için 'Dağlık Karabağ' diye bir sorun yok
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı: Erivan için 'Dağlık Karabağ' diye bir sorun yok
Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan yaptığı açıklamada Azerbaycan ile 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalanabileceğini belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:17+0300
2023-11-28T16:17+0300
2023-11-28T16:18+0300
dünya
kafkasya
alen roberti simonyan
ermenistan ulusal meclisi
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
anklav
azerbaycan
barış anlaşması
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Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın siyasi iradeye sahip olması halinde 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi.Simonyan açıklamasında, "Azerbaycanlı yetkililer gerçekten siyasi irade gösterirse önümüzdeki 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalamak mümkün. Tüm temel konularda uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesi temelinde bir anlaşmaya varıldı" dedi.Simonyan ayrıca şu anda Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında bir görüşme yapılması konusunda bir anlaşma olmadığını belirterek Ermenistan'ın böyle bir öneriyi görüşmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.Simonyan, ne Azerbaycan'ın ne de başka birinin özellikle Artsvashen üzerinde pazarlık yapmadığını belirterek bu konuda bir karar alınacağını kaydetti. Simonyan, "Somut bir şey söyleyemem, ancak yasal dayanaklar varsa, biz onların yerleşim bölgelerini onlara iade etmeye hazırız, onlar da bizim Artsvashen'i iade etmeli" dedi.'Ermenistan'ın Dağlık Karabağ gibi bir sorunu yok'Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı, Dağlık Karabağ sorununun Erivan için var olmadığını belirtti. Gazetecilere konuşan siyasetçi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ dahil olmak üzere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını kaydetti.Simonyan açıkmalarında şu ifadelere yer verdi:Ermenistan için şu anda asıl önemli olanın Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamak olduğunu da vurgulayan Simonyan, Azerbaycan yönetimini Ermenistan'da rövanşist ruh halini uyandırabilecek açıklamalar yapmamaya çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/pasinyan-ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-baris-imzalanmasi-mumkun-1076428873.html
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kafkasya, alen roberti simonyan, ermenistan ulusal meclisi, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, anklav, azerbaycan, barış anlaşması
kafkasya, alen roberti simonyan, ermenistan ulusal meclisi, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, anklav, azerbaycan, barış anlaşması
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı: Erivan için 'Dağlık Karabağ' diye bir sorun yok
16:17 28.11.2023 (güncellendi: 16:18 28.11.2023)
Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan yaptığı açıklamada Azerbaycan ile 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalanabileceğini belirtti.
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın siyasi iradeye sahip olması halinde 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi.
Simonyan açıklamasında, "Azerbaycanlı yetkililer gerçekten siyasi irade gösterirse önümüzdeki 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalamak mümkün. Tüm temel konularda uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesi temelinde bir anlaşmaya varıldı" dedi.
Simonyan ayrıca şu anda Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında bir görüşme yapılması konusunda bir anlaşma olmadığını belirterek Ermenistan'ın böyle bir öneriyi görüşmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Simonyan, ne Azerbaycan'ın ne de başka birinin özellikle Artsvashen üzerinde pazarlık yapmadığını belirterek bu konuda bir karar alınacağını kaydetti. Simonyan, "Somut bir şey söyleyemem, ancak yasal dayanaklar varsa, biz onların yerleşim bölgelerini onlara iade etmeye hazırız, onlar da bizim Artsvashen'i iade etmeli" dedi.
'Ermenistan'ın Dağlık Karabağ gibi bir sorunu yok'
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı, Dağlık Karabağ sorununun Erivan için var olmadığını belirtti. Gazetecilere konuşan siyasetçi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ dahil olmak üzere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını kaydetti.
Simonyan açıkmalarında şu ifadelere yer verdi:
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti meselesinin çözülüp çözülmediği ne anlama geliyor? Çözülmüş ya da çözülmemiş Dağlık Karabağ Cumhuriyeti meselesi nedir? Ermenistan Cumhuriyeti'nin şu anda böyle bir sorunu yoktur. Ermenistan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tamamen desteklemektedir. Son bir buçuk yıl içinde bu konuyu muhtemelen sekiz kez konuştuk.
Ermenistan için şu anda asıl önemli olanın Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamak olduğunu da vurgulayan Simonyan, Azerbaycan yönetimini Ermenistan'da rövanşist ruh halini uyandırabilecek açıklamalar yapmamaya çağırdı.