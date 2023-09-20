https://sputniknews.com.tr/20230920/putin-karabagdaki-sorunun-bariscil-bir-sekilde-halledilmesini-umdugunu-belirtti-1075623360.html

Putin, Karabağ'daki sorunun barışçıl bir şekilde halledilmesini umduğunu belirtti

Putin, Karabağ'daki sorunun barışçıl bir şekilde halledilmesini umduğunu belirtti

Rus lider Putin, Karabağ’daki sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu ifade etti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T14:23+0300

2023-09-20T14:23+0300

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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Dağlık Karabağ ile ilgili yaptığı açıklamada Rusya’nın ihtilafın tüm taraflarıyla yakın temas halinde olduğunu; gerginliğin azaltılması ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi istikametinde ilerleyeceğini umduğunu vurguladı.Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Putin, Rus barış gücü askerlerinin ana üssünde binden fazlası çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin bulunduğunu da sözlerine ekledi.Putin: Rus barış gücüne bağlı askerler Karabağ’da bulunan sivilleri korumak için her şeyi yapıyorAyrıca Putin, Karabağ’da bulunan Rusya’ya ait barış gücü askerlerinin çatışmaya dahil olarak tüm taraflar ile çok aktif bir şekilde çalıştığını ve sivil halkı korumak için ellerinde gelen her şeyi yaptıklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html

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