https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html
Kremlin: Moskova, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili serzenişlerini kabul etmiyor
Kremlin: Moskova, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili serzenişlerini kabul etmiyor
Karabağ’daki durumla ilgili açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘de jure’ olarak Bakü'nün kendi topraklarındaki eylemlerinin söz konusu olduğunu... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T12:20+0300
2023-09-20T12:20+0300
2023-09-20T12:53+0300
dünya
kremlin
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ermenistan
azerbaycan
çatışma
saldırı
savunma
dmitriy peskov
açıklama
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere diğer konularının yanı sıra Karabağ’daki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.Peskov'a Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın Rusya'yı Dağlık Karabağ'ı koruma yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı açıklaması soruldu.Kremlin Sözcüsü, “Özellikle Ermenistan tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra bize yönelik bu tür sitemleri kabul etmiyoruz. De jure olarak şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi topraklarındaki eylemleri söz konusu. Dolayısıyla bize yönelik bu tür serzenişler kesinlikle asılsızdır. Hiçbir şeye dayalı değildir” diye konuştu.‘Putin-Paşinyan telefon görüşmesinin zamanlaması ile ilgili mutabakat bekliyoruz’Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin zamanlaması konusunda mutabakatın beklendiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile benzer bir görüşmenin henüz beklenmediğini ancak gerekirse böyle bir görüşmenin de gerçekleşebileceğini söyledi.Moskova’nın Ermenistan ile temaslarını devam ettirdiğine dikkat çeken Peskov, “Ermenistan tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ermenistan bizim çok önemli müttefikimiz, ortağımız ve bize yakın bir ülke olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Azerbaycan'la da temaslarımızı sürdürüyoruz, zira o da bizim çok önemli bir ortağımızdır” vurgusunu yaptı.‘Karabağ'daki askerlerimiz okul felsefesi ile uğraşmıyor, gerçek görevleri yerine getiriyor’Karabağ’da konuşlanmış olan Rus barış gücü birliği ile ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, Rus askerlerin ‘okul felsefesi’ yapmayıp, gerçek görevleri yerine getirdiğini, sivil halkın tahliyesine yardım ettiğini söyledi.Sözcü, “Karabağ'daki Ermenilerle de temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü askerlerimiz okul felsefesi ile uğraşmıyor. Onlar somut şeyler yapıyor, barış gücü görevlerini yerine getiriyor, sivillerin, özellikle de çocukların tehlikeli bölgelerden tahliyesine yardım ediyor, bu çalışma gece gündüz sürüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-ateskes-anlasmasi-saglandi-1075619160.html
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kremlin, rusya, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, dmitriy peskov, açıklama, karabağ, dağlık karabağ
kremlin, rusya, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, dmitriy peskov, açıklama, karabağ, dağlık karabağ
Kremlin: Moskova, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili serzenişlerini kabul etmiyor
12:20 20.09.2023 (güncellendi: 12:53 20.09.2023) Abone ol
Karabağ’daki durumla ilgili açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘de jure’ olarak Bakü'nün kendi topraklarındaki eylemlerinin söz konusu olduğunu belirtti. Peskov, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili sitemlerinin asılsız olduğunu ve Moskova tarafından kabul edilmediğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere diğer konularının yanı sıra Karabağ’daki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Peskov'a Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın Rusya'yı Dağlık Karabağ'ı koruma yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı açıklaması soruldu.
Kremlin Sözcüsü, “Özellikle Ermenistan tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra bize yönelik bu tür sitemleri kabul etmiyoruz. De jure olarak şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi topraklarındaki eylemleri söz konusu. Dolayısıyla bize yönelik bu tür serzenişler kesinlikle asılsızdır. Hiçbir şeye dayalı değildir” diye konuştu.
‘Putin-Paşinyan telefon görüşmesinin zamanlaması ile ilgili mutabakat bekliyoruz’
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin zamanlaması konusunda mutabakatın beklendiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile benzer bir görüşmenin henüz beklenmediğini ancak gerekirse böyle bir görüşmenin de gerçekleşebileceğini söyledi.
Moskova’nın Ermenistan ile temaslarını devam ettirdiğine dikkat çeken Peskov, “Ermenistan tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ermenistan bizim çok önemli müttefikimiz, ortağımız ve bize yakın bir ülke olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Azerbaycan'la da temaslarımızı sürdürüyoruz, zira o da bizim çok önemli bir ortağımızdır” vurgusunu yaptı.
‘Karabağ'daki askerlerimiz okul felsefesi ile uğraşmıyor, gerçek görevleri yerine getiriyor’
Karabağ’da konuşlanmış olan Rus barış gücü birliği ile ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, Rus askerlerin ‘okul felsefesi’ yapmayıp, gerçek görevleri yerine getirdiğini, sivil halkın tahliyesine yardım ettiğini söyledi.
Sözcü, “Karabağ'daki Ermenilerle de temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü askerlerimiz okul felsefesi ile uğraşmıyor. Onlar somut şeyler yapıyor, barış gücü görevlerini yerine getiriyor, sivillerin, özellikle de çocukların tehlikeli bölgelerden tahliyesine yardım ediyor, bu çalışma gece gündüz sürüyor” ifadelerini kullandı.