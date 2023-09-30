https://sputniknews.com.tr/20230930/100-binden-fazla-ermeni-karabagdan-ermenistana-gitti-1075898027.html

100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gitti

100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gitti

Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 100 bin 417 kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T12:28+0300

2023-09-30T12:28+0300

2023-09-30T12:28+0300

dünya

karabağ

nazeli bagdasaryan

ermenistan

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

karabağ sorunu

laçin koridoru

ilham aliyev

hikmet hacıyev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d6902eb3e952ca60db1f06004aebd0a.jpg

Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Ermeni yetkililere göre çatışmadan önce Karabağ'da yaşayan 120 bin kişiden 100 bin 417'sinin 24 Eylül'den bu yana Ermenistan'a taşındığını söyledi.Bagdasaryan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 100 bin 417 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geldi. Laçin Koridoru'ndaki Hakari Köprüsü'nden 21 bin 43 araç geçti" ifadelerine yer verdi. Bagdasaryan ek olarak 81 bin 139 kişi kayıt altına alındığını ve hükümetin Karabağ'dan gelen 32 bin 200 kişiye geçici konut tahsis ettiğini açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlin-asil-gorev-insanlara-normal-yasam-kosullarini-saglamak-1075839254.html

karabağ

ermenistan

dağlık karabağ

laçin koridoru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabağ, nazeli bagdasaryan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, laçin koridoru, ilham aliyev, hikmet hacıyev, nikol paşinyan