https://sputniknews.com.tr/20230930/100-binden-fazla-ermeni-karabagdan-ermenistana-gitti-1075898027.html
100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gitti
100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gitti
Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 100 bin 417 kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T12:28+0300
2023-09-30T12:28+0300
2023-09-30T12:28+0300
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karabağ
nazeli bagdasaryan
ermenistan
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ sorunu
laçin koridoru
ilham aliyev
hikmet hacıyev
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Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Ermeni yetkililere göre çatışmadan önce Karabağ'da yaşayan 120 bin kişiden 100 bin 417'sinin 24 Eylül'den bu yana Ermenistan'a taşındığını söyledi.Bagdasaryan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 100 bin 417 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geldi. Laçin Koridoru'ndaki Hakari Köprüsü'nden 21 bin 43 araç geçti" ifadelerine yer verdi. Bagdasaryan ek olarak 81 bin 139 kişi kayıt altına alındığını ve hükümetin Karabağ'dan gelen 32 bin 200 kişiye geçici konut tahsis ettiğini açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlin-asil-gorev-insanlara-normal-yasam-kosullarini-saglamak-1075839254.html
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karabağ, nazeli bagdasaryan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, laçin koridoru, ilham aliyev, hikmet hacıyev, nikol paşinyan
karabağ, nazeli bagdasaryan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, laçin koridoru, ilham aliyev, hikmet hacıyev, nikol paşinyan
100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gitti
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Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 100 bin 417 kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı.
Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Ermeni yetkililere göre çatışmadan önce Karabağ'da yaşayan 120 bin kişiden 100 bin 417'sinin 24 Eylül'den bu yana Ermenistan'a taşındığını söyledi.
Bagdasaryan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 100 bin 417 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geldi. Laçin Koridoru'ndaki Hakari Köprüsü'nden 21 bin 43 araç geçti" ifadelerine yer verdi. Bagdasaryan ek olarak 81 bin 139 kişi kayıt altına alındığını ve hükümetin Karabağ'dan gelen 32 bin 200 kişiye geçici konut tahsis ettiğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.