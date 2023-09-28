https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlin-asil-gorev-insanlara-normal-yasam-kosullarini-saglamak-1075839254.html
Kremlin'den 'Karabağ' açıklaması: Asıl görev insanlara normal yaşam koşullarını sağlamak
Kremlin'den 'Karabağ' açıklaması: Asıl görev insanlara normal yaşam koşullarını sağlamak
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için normal yaşam koşullarının sağlanmasının önemine... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T21:05+0300
2023-09-28T21:05+0300
2023-09-28T21:54+0300
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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hankendi
stepanakert
dmitriy peskov
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, şu anda asıl görevin Dağlık Karabağ'dan ayrılmaya karar verenler için normal yaşam koşullarını sağlamak olduğunu söyledi.Açıklamalarında kimin suçlu olduğundan bahsetmenin pek mümkün olmadığını belirten Peskov, bu tür eylemler için doğrudan bir nedeninin olmadığını ancak insanların yine de Karabağ topraklarını terk etmek istediklerini vurguladı. "Bazıları bunu kalıcı olarak, bazıları ise dönüşüm döneminde geçici olarak yapma arzusunu dile getirebilir" diyen Peskov, gazetecilerin suçlunun kim olduğu ve kendisine göre Ermenilerin Karabağ'dan göç etmelerinin temel nedeninin ne olduğu sorusu üzerine şunları söyledi: "Burada asıl önemli olan, böyle bir karar verenlere normal yaşam koşullarının sağlanmasıdır, bu sorunun tamamen insani yönü bizi en çok endişelendiren husustur."'Kremlin, Stepanakert'in açıklamasını not etti'Peskov, Kremlin'in tanınmayan Dağlık Karabağ'ın varlığının sona erdirilmesine ilişkin açıklamayı not ettiğini ve durumu yakından izlediğini söyledi.Durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Peskov, her şeyden önce ve en önemlisinin insanî boyut olduğunun altını çizdi.:Peskov, nüfusun yeniden entegrasyonuna ilişkin mevcut anlaşmalara aşina olunması gerektiğine atıfta bulunarak Rusya'nın Bakü ile tüm temaslarında insani hususlara dikkat etmeye devam edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/resmen-taninmayan-daglik-karabag-cumhuriyeti-lagvediliyor-1075827744.html
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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan, hankendi, stepanakert, dmitriy peskov, kremlin, kremlin basın dairesi
dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan, hankendi, stepanakert, dmitriy peskov, kremlin, kremlin basın dairesi
Kremlin'den 'Karabağ' açıklaması: Asıl görev insanlara normal yaşam koşullarını sağlamak
21:05 28.09.2023 (güncellendi: 21:54 28.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için normal yaşam koşullarının sağlanmasının önemine değindi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, şu anda asıl görevin Dağlık Karabağ'dan ayrılmaya karar verenler için normal yaşam koşullarını sağlamak olduğunu söyledi.
Açıklamalarında kimin suçlu olduğundan bahsetmenin pek mümkün olmadığını belirten Peskov, bu tür eylemler için doğrudan bir nedeninin olmadığını ancak insanların yine de Karabağ topraklarını terk etmek istediklerini vurguladı.
"Bazıları bunu kalıcı olarak, bazıları ise dönüşüm döneminde geçici olarak yapma arzusunu dile getirebilir" diyen Peskov, gazetecilerin suçlunun kim olduğu ve kendisine göre Ermenilerin Karabağ'dan göç etmelerinin temel nedeninin ne olduğu sorusu üzerine şunları söyledi:
"Burada asıl önemli olan, böyle bir karar verenlere normal yaşam koşullarının sağlanmasıdır, bu sorunun tamamen insani yönü bizi en çok endişelendiren husustur."
'Kremlin, Stepanakert'in açıklamasını not etti'
Peskov, Kremlin'in tanınmayan Dağlık Karabağ'ın varlığının sona erdirilmesine ilişkin açıklamayı not ettiğini ve durumu yakından izlediğini söyledi.
Durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Peskov, her şeyden önce ve en önemlisinin insanî boyut olduğunun altını çizdi.:
"Barış güçlerimiz insanlara yardım etmeyi sürdürüyor. Birçok kişi artık Ermenistan tarafına geçmek istediğini ifade ediyor. Destek alıyorlar, isteyen herkese destek veriliyor."
Peskov, nüfusun yeniden entegrasyonuna ilişkin mevcut anlaşmalara aşina olunması gerektiğine atıfta bulunarak Rusya'nın Bakü ile tüm temaslarında insani hususlara dikkat etmeye devam edeceğini belirtti.