https://sputniknews.com.tr/20230928/resmen-taninmayan-daglik-karabag-cumhuriyeti-lagvediliyor-1075827744.html

Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvediliyor

Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvediliyor

Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, cumhuriyetin varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T09:41+0300

2023-09-28T09:41+0300

2023-09-28T09:51+0300

dünya

dağlık karabağ

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19 Eylül 2023'ten sonra oluşan durum nedeniyle atılacak adımlara ilişkin olduğu belirtilen kararnameye göre, resmin tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar 1 Ocak 2024'e kadar lağvedilecek ve cumhuriyetin varlığı bu tarihten itibaren sona erecek.Kararnamede, Cumhuriyet'in sınırları dışında bulunanlar da dahil Dağlık Karabağ sakinlerine bölgede bulunma veya bölgeye dönme konusunda bağımsız ve bireysel karar almaları amacıyla Azerbaycan'ın sunduğu yeniden entegrasyon koşullarını incelemeleri tavsiye edildi.

dağlık karabağ

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2023

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dağlık karabağ