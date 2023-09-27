https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-karabag-ermenilerinin-sorunlarini-takip-ediyor-1075811734.html
'Rusya, Karabağ Ermenilerinin sorunlarını takip ediyor'
'Rusya, Karabağ Ermenilerinin sorunlarını takip ediyor'
Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani sorunlarının Rusya tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:08+0300
2023-09-27T19:08+0300
2023-09-27T19:08+0300
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karabağ
dağlık karabağ
rusya
ermenistan
azerbaycan
rusya-ermenistan ilişkileri
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Ermenistan Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani sorunlarının Rusya tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı.Ermenistan'daki Rus diplomatik misyonunun Telegram kanalında yayımlanan mesajda, "Rus barış gücü birliğinin faaliyetleri de dahil olmak üzere Rus tarafının dikkatinin odağında her zaman Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun akut insani sorunları yer almaktadır" cümlesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-50-bini-gecti-1075807434.html
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karabağ, dağlık karabağ, rusya, ermenistan, azerbaycan, rusya-ermenistan ilişkileri
karabağ, dağlık karabağ, rusya, ermenistan, azerbaycan, rusya-ermenistan ilişkileri
'Rusya, Karabağ Ermenilerinin sorunlarını takip ediyor'
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Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani sorunlarının Rusya tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı.
Ermenistan Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani sorunlarının Rusya tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı.
Ermenistan'daki Rus diplomatik misyonunun Telegram kanalında yayımlanan mesajda, "Rus barış gücü birliğinin faaliyetleri de dahil olmak üzere Rus tarafının dikkatinin odağında her zaman Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun akut insani sorunları yer almaktadır" cümlesine yer verildi.