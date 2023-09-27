https://sputniknews.com.tr/20230927/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-50-bini-gecti-1075807434.html
Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 50 bini geçti
Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 50 bini geçti
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugün itibariyle Dağlık Karabağ'dan tahliye edilen kişi sayısının 50 bini aştığını açıkladı. Son verilere göre... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T18:08+0300
2023-09-27T18:08+0300
2023-09-27T19:21+0300
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Gazetecilere bölgedeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Hükümet Sözcüsü Bagdasaryan, Laçin Koridoru’nda yer alan ‘Hakari Köprüsü’ üzerinden 24 Eylül itibariyle 50 binden fazla kişinin geçiş yaptığını belirtirken, 5 bin 700 kişinin Ermenistan yönetiminin sağladığı geçici barınak imkanından yararlandığını aktardı.Laçin Koridoru üzerinde yer alan ve adı geçen köprünün Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tek kontrol noktası olduğu bilinirken, öğle saatlerinde konuşan Hükümet Sözcüsü, güncel rakamlara göre Karabağ'dan Ermenistan'a göç edenlerin sayısının 47 bin kişiyi aştığını bildirmiş, Karabağ’da olayların şiddetlenmeden önce yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan
Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 50 bini geçti
18:08 27.09.2023 (güncellendi: 19:21 27.09.2023) Abone ol
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugün itibariyle Dağlık Karabağ'dan tahliye edilen kişi sayısının 50 bini aştığını açıkladı. Son verilere göre ise Dağlık Karabağ'dan 53 bin 629 kişi tahliye edildi.
Gazetecilere bölgedeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Hükümet Sözcüsü Bagdasaryan, Laçin Koridoru’nda yer alan ‘Hakari Köprüsü’ üzerinden 24 Eylül itibariyle 50 binden fazla kişinin geçiş yaptığını belirtirken, 5 bin 700 kişinin Ermenistan yönetiminin sağladığı geçici barınak imkanından yararlandığını aktardı.
Laçin Koridoru üzerinde yer alan ve adı geçen köprünün Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tek kontrol noktası olduğu bilinirken, öğle saatlerinde konuşan Hükümet Sözcüsü, güncel rakamlara göre Karabağ'dan Ermenistan'a göç edenlerin sayısının 47 bin kişiyi aştığını bildirmiş, Karabağ’da olayların şiddetlenmeden önce yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığını aktarmıştı.