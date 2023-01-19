https://sputniknews.com.tr/20230119/nyt-biden-yonetimi-ukraynanin-kirima-saldirmasina-yardimci-olmaya-artik-sicak-bakiyor-1065914948.html

NYT: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım'a saldırmasına yardımcı olmaya artık sıcak bakıyor

NYT: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım'a saldırmasına yardımcı olmaya artık sıcak bakıyor

Batı'da 'Rusya mı yoksa Ukrayna mı büyük taarruz başlatacak' spekülasyonları eşliğinde Kiev'e silah tedariki hacim ve hız kazanırken, NYT'ye konuşan ABD'li... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T14:00+0300

2023-01-19T14:00+0300

2023-01-19T14:38+0300

ukrayna krizi

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the new york times (nyt)

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ukrayna

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Rusya Federasyonu'na 2014'te katılan ve Moskova'nın en kırmızı çizgisi konumunda olan Kırım'da çok sayıda Rus askeri ve üssü bulunurken, The New York Times'ın (NYT) haberinde şöyle denildi:"Aylarca süren tartışmalardan sonra, Biden yönetimi, böyle bir hamle tırmanma riskini artıracak olsa bile, Kiev'in Kırım'ı vurma gücüne ihtiyaç duyabileceğini nihayet kabule başlıyor." Haberini hassas bir konuda adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir dizi yetkiliye dayandıran gazete, "Bugüne dek Biden yönetiminin Ukrayna'ya Kırım Yarımadası'nı hedef alması için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamayı reddettiğini, ama artık bu tutumun yumuşamaya başladığını, yumuşamanın, Biden yönetiminin Ukrayna ordusunun Rusya'ya Kırım üzerindeki kontrolünün tehdit edilebileceğini göstermesi durumunda, bunun, Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerdeki konumunu güçlendireceğine inanmasıyla ortaya çıktığını" yazdı. Haberde "Buna ek olarak, ABD'li yetkililer ve uzmanlar, Kremlin'in taktik nükleer silah kullanarak misilleme yapacağına dair korkuların azaldığını söyledi, ancak riskin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu" denilerek şöyle devam edildi:"Kırım'la ilgili yeni düşünüş, Biden yönetiminin kamuoyuna Ukrayna'ya Stinger uçaksavar füzeleri verdiğini açıklamaktan bile geri durduğu savaşın başlamasından beri ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.""Ancak çatışma boyunca kendilerine taktıkları kelepçeleri sürekli gevşeten ABD ile NATO müttefikleri, Ukrayna'ya Rusya'ya saldırma kapasitesi kazandırma gerekçesiyle Javelins ve Stingers sağlamaktan gelişmiş füze sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri, zırhlı savaş araçları ve hatta bazı Batı tanklarına geçti.""ABD'li yetkililer, Ukraynalı mevkidaşlarıyla Rusya'nın eline geçen Melitopol ve Mariupol şehirleri üzerinden Kırım'ı Rusya'ya bağlayan kritik bir ikmal yolu işlevi gören kara köprüsünün olası hedef alınması için HIMARS roket sistemlerinden Bradley zırhı savaş araçlarına dek ABD'nin tedarik ettiği silahların kullanımını tartışıyor.""Ancak Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya yarımadadaki Rus tesislerine saldırması için ihtiyaç duyacağı uzun menzilli füze sistemlerini vermeye henüz hazır değil.""Ukraynalı yetkililer, Kırım'ın saldırıları için önemli bir hedef olduğu ve oradaki Rus üslerine yönelik devam eden askeri baskının stratejilerinin önemli bir parçası olduğu konusunda uzun zamandır ısrarlı. Ukraynalı askeri yetkililer, ABD'li yetkililerle, Ukrayna'nın başka yerlerindeki askeri operasyonlara destek sağlayan Kırım'daki Rusya'nın arka cephesi üzerindeki baskıyı artırmanın önemini de tartıştı.""Karadeniz filosu, büyük bir Rus hava üssü, komuta noktaları ve güney Ukrayna'daki Rus operasyonlarını destekleyen lojistik merkezleri ile yarımada, Ukrayna'nın savaş planlarında önemli bir odak noktasını oluşturuyor.""Ukrayna'ya Bradley tedariki kararıyla Biden yönetimi, üst düzey Ukraynalı yetkililerin aylardır ABD'ye yalvardığı bir şeyi Ukrayna'ya sağlamaya yaklaştı: Ukrayna'nın Kırım'ı hedef almak dahil olmak üzere saldırıya geçmesi için doğrudan ABD yardımı.""Bradleyler, Rus tanklarını yenebilecek güçlü 25 mm toplar ve güdümlü füzelerle monte edilmiş zırhlı personel taşıyıcılar.""ABD'nin Avrupa'daki güçlerinin eski komutanı olan emekli korgeneral Frederick Hodges, gelecek aylarda Bradleylerin Ukrayna tarafından kara köprüsünün Rusya ile bağlantısını koparmak için kullanılabileceğini belirtti." "ABD'li bir yetkili, Rus güçlerinin geçen yıl Ukrayna'nın güneyindeki toprakları ele geçirebilmesinin, saldırıya geçmek için Kırım'daki askeri üslere sırtlarını dayamalarından kaynaklandığını söyledi. Bu kuvvetleri daha az yetenekli hale getirmek, Ukraynalıların temel muharebe hedefi.""Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin kıdemli Başkan Yardımcısı Seth Jones, 'Ukrayna, birliklerini Herson, Melitopol ve Mariupol'u birbirine bağlayan M14 gibi ana yollarda taşımak için Bradleyleri kullanabilir' diyerek ekledi: 'Bu bölgelerde ilerleyen herhangi bir Ukraynalı piyade, Rus mevzilerinden önemli bir ateşle karşılaştığında, Bradleyler, askerler için yardımcı ateş gücü ve koruma sağlar'.""Hükümete bağlı ve bağımsız analistler, Bradleylerin, Britanya tankları ve Fransa ile Almanya'nın göndermeyi kabul ettiği zırhlı savaş araçlarıyla birlikte, Ukrayna'nın bu kış veya baharda bir karşı saldırıda kullanabileceği zırhlı kuvvetin öncüsü olabileceğini söylüyor.""Ukrayna Zaporojye'yi geri almaya odaklanırsa, ön saldırılar, yakındaki Kırım'daki hedefleri vurmayı içerebilir. Britanya değerlendirmesinde, 'Ukrayna'nın Zaporojye'deki büyük ilerleme kaydetmesi, Rusya'nın 'kara köprüsünün' ayakta kalmasına ciddi şekilde meydan okuyacaktır' denildi.""Yanısıra Ukrayna ABD'nin tedarik ettiği HIMARS uzun menzilli roket sistemlerine sahip. Bir ABD askeri yetkilisi, geçen yıl güneydeki Herson şehrinin geri alınmasının ardından artık Ukrayna ileri hatlarının HIMARS'ı Kırım'dan çıkan ana ikmal yollarını vurmak için kullanabileceğini söyledi.""Bir başka üst düzey ABD yetkilisi, ABD'li ve Ukraynalı komutanların bu hafta Almanya'da saldırı planlamasını detaylandırmak için üst düzey bir toplantısı yapacaklarını belirtti. Yetkili, tatbikatın Ukrayna'nın savaş planlarını NATO müttefiklerinin katkıda bulunduğu silah ve teçhizat türleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığını aktardı.""Yine de, ek silahlara rağmen, Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak alabileceğini düşünmüyor ve aslında, böyle bir hamlenin, Putin'i tırmandırıcı bir tepkiyle misilleme yapmaya itebileceğinden hala endişe ediyor. Ancak yetkililer, şu anki değerlendirmelerine göre, en azından Ukrayna'nın gelecekteki herhangi bir müzakeredeki konumunu güçlendirmek için Rusya'nın Kırım'ın risk altında olduğuna inanması gerektiğini söyledi.""ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın Kırım'a saldırma yeteneğini göstererek, yarımadada Rusya'nın kontrolünün tam tesis edilmediğini gösterebileceğine işaret etti. Yetkililer, Biden yönetiminin, Rusya'nın Kırım'dan çıkan arka hatlarını vurmanın, ön hatlarını daha ileriye taşıma kabiliyetine ciddi şekilde zarar verebileceğine giderek daha fazla inandığını belirtti."NYT'ye konuşan Obama yönetimi sırasında Pentagon'un Ukrayna'dan sorumlu en üst düzey yetkilisi olan Evelyn Farkas, 'Rusya açısından Kırım olmadan her şeyin çökeceği' görüşünü dile getirdi.NYT'ye konuşan yetkililer, düşünüşteki kaymaya, Kırım'ı hedef almanın Putin'i taktik nükleer silah kullanmaya sevk edeceğine dair korkuların azalmasının da katkıda bulunduğunu vurguladı. Hodges, "Bana öyle geliyor ki, Biden yönetimi, Rusya'nın gerilimi tırmandırma tehdidinin daha önce düşündükleri gibi olmadığını giderek daha fazla fark ediyor" dedi.

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kırım, the new york times (nyt), rusya, ukrayna, abd, nato, joe biden, vladimir putin