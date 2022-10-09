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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221009/putin-kirim-koprusundeki-rusyanin-onemli-bir--tesisini-yok-etmeye-yonelik-teror-saldirisiydi-1062129592.html
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki, Rusya’nın önemli bir tesisini yok etmeye yönelik terör saldırısıydı
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki, Rusya’nın önemli bir tesisini yok etmeye yönelik terör saldırısıydı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde gerçekleşen patlamayı, ‘Rusya Federasyonu’nun kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T20:37+0300
2022-10-09T20:52+0300
vladimir putin
kırım
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya lideri Putin, ülkesinin Soruşturma Konseyi Başkanı Aleksandr Bastırkin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Kırım Köprüsü’nde dün yaşanan patlamaya ilişkin, “Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı” değerlendirmesini yaptı.Rusya Devlet Başkanı, televizyonlardan yayınlanan söz konusu görüşme sırasında, “(Kırım Köprüsü’nde düzenlenen terör saldırısını) planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir” diye ekledi.Rusya Soruşturma Konseyi Başkanı Bastırkin ise Putin ile görüşmesi esnasında, Rus soruşturmacıların, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının hazırlığını yapan şüphelileri belirleyebildiklerini kaydetti.Bastırkin, ‘terör saldırısının planlanması ve hazırlanması aşamasında, hem Rusya vatandaşlarının hem de onlara yardım eden yabancı ülke vatandaşlarının dahli olduğunu’ belirtti.
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vladimir putin, kırım, ukrayna krizi, ukrayna

Putin: Kırım Köprüsü'ndeki, Rusya’nın önemli bir tesisini yok etmeye yönelik terör saldırısıydı

20:37 09.10.2022 (güncellendi: 20:52 09.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde gerçekleşen patlamayı, ‘Rusya Federasyonu’nun kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör saldırısı’ olarak tanımladı. Putin, söz konusu saldırının Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edildiğini kaydetti.
Rusya lideri Putin, ülkesinin Soruşturma Konseyi Başkanı Aleksandr Bastırkin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Kırım Köprüsü’nde dün yaşanan patlamaya ilişkin, “Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı, televizyonlardan yayınlanan söz konusu görüşme sırasında, “(Kırım Köprüsü’nde düzenlenen terör saldırısını) planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir” diye ekledi.
Rusya Soruşturma Konseyi Başkanı Bastırkin ise Putin ile görüşmesi esnasında, Rus soruşturmacıların, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının hazırlığını yapan şüphelileri belirleyebildiklerini kaydetti.
Bastırkin, ‘terör saldırısının planlanması ve hazırlanması aşamasında, hem Rusya vatandaşlarının hem de onlara yardım eden yabancı ülke vatandaşlarının dahli olduğunu’ belirtti.
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