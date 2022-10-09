https://sputniknews.com.tr/20221009/putin-kirim-koprusundeki-rusyanin-onemli-bir--tesisini-yok-etmeye-yonelik-teror-saldirisiydi-1062129592.html

Putin: Kırım Köprüsü'ndeki, Rusya’nın önemli bir tesisini yok etmeye yönelik terör saldırısıydı

Putin: Kırım Köprüsü'ndeki, Rusya’nın önemli bir tesisini yok etmeye yönelik terör saldırısıydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde gerçekleşen patlamayı, ‘Rusya Federasyonu’nun kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T20:37+0300

2022-10-09T20:37+0300

2022-10-09T20:52+0300

vladimir putin

kırım

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya lideri Putin, ülkesinin Soruşturma Konseyi Başkanı Aleksandr Bastırkin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Kırım Köprüsü’nde dün yaşanan patlamaya ilişkin, “Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı” değerlendirmesini yaptı.Rusya Devlet Başkanı, televizyonlardan yayınlanan söz konusu görüşme sırasında, “(Kırım Köprüsü’nde düzenlenen terör saldırısını) planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir” diye ekledi.Rusya Soruşturma Konseyi Başkanı Bastırkin ise Putin ile görüşmesi esnasında, Rus soruşturmacıların, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının hazırlığını yapan şüphelileri belirleyebildiklerini kaydetti.Bastırkin, ‘terör saldırısının planlanması ve hazırlanması aşamasında, hem Rusya vatandaşlarının hem de onlara yardım eden yabancı ülke vatandaşlarının dahli olduğunu’ belirtti.

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vladimir putin, kırım, ukrayna krizi, ukrayna