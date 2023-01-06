https://sputniknews.com.tr/20230106/abd-abramslari-sikca-arizalandigi-ve-agir-oldugu-icin-ukraynaya-vermeyecek-1065441382.html
‘ABD, Abrams’ları sıkça arızalandığı ve ağır olduğu için Ukrayna’ya vermeyecek’
‘ABD, Abrams’ları sıkça arızalandığı ve ağır olduğu için Ukrayna’ya vermeyecek’
ABD yönetiminin, Abrams tanklarını, sıkça arızalandığı ve çok ağır olduğu için Ukrayna’ya göndermeyeceği belirtildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T01:32+0300
2023-01-06T01:32+0300
2023-01-06T01:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abram tankları
abrams tankı
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The Washington Post (WP) ABD idaresinin Abrams tanklarını, sıkça arızalandığı ve çok ağır olduğu için Ukrayna’ya göndermeyeceğini belirtti. Beyaz Saray’daki üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Abrams tanklarının 55 ton ağırlıkta olduğu ve çok yakıt tüketen türbin motorla donatıldığı anımsatıldı. Kaynaklardan biri, bu tankların sıkça arızalandığını ve bakımının iyi deneyim talep ettiğini söyledi.Abrams’lar o kadar ağır ki, 45. Başkan Donald Trump’ın, bu tankları 4 Temmuz 2019 tarihindeki Bağımsızlık Günü geçidine dahil etme talebi, şehir yollarını bozar gerekçesiyle reddedilmişti.ABD daha önce Ukrayna’ya Bradley tanklarının sağlanacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221207/polonya-savunma-bakani-abd-116-abrams-tankinin-varsovaya-satisini-onayladi-1064278038.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abram tankları, abrams tankı
ukrayna, ukrayna krizi, abram tankları, abrams tankı
‘ABD, Abrams’ları sıkça arızalandığı ve ağır olduğu için Ukrayna’ya vermeyecek’
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ABD yönetiminin, Abrams tanklarını, sıkça arızalandığı ve çok ağır olduğu için Ukrayna’ya göndermeyeceği belirtildi.
The Washington Post (WP) ABD idaresinin Abrams tanklarını, sıkça arızalandığı ve çok ağır olduğu için Ukrayna’ya göndermeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray’daki üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Abrams tanklarının 55 ton ağırlıkta olduğu ve çok yakıt tüketen türbin motorla donatıldığı anımsatıldı. Kaynaklardan biri, bu tankların sıkça arızalandığını ve bakımının iyi deneyim talep ettiğini söyledi.
Abrams’lar o kadar ağır ki, 45. Başkan Donald Trump’ın, bu tankları 4 Temmuz 2019 tarihindeki Bağımsızlık Günü geçidine dahil etme talebi, şehir yollarını bozar gerekçesiyle reddedilmişti.
ABD daha önce Ukrayna’ya Bradley tanklarının sağlanacağını duyurmuştu.