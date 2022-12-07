https://sputniknews.com.tr/20221207/polonya-savunma-bakani-abd-116-abrams-tankinin-varsovaya-satisini-onayladi-1064278038.html
Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülke ordusuna kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onay verdiğini bildirdi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T01:55+0300
2022-12-07T01:55+0300
2022-12-07T01:55+0300
savunma
polonya
abd
tank
sınır
satış
ordu
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı potansiyelini artırma yolunda bir adımın daha geride kaldığını belirtti.Güçlü ordunun önemini vurgulayan Blaszczak, "ABD'li makamlar 116 Abrams tankının satışını onayladı. Fiyat görüşmelerine devam ediyoruz. İlk teslimatlar 2023'te mümkün" ifadelerini kullandı.Błaszczak, temmuzda yerel medyaya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin 'Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek' bir anlaşmayla 'ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını' duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221206/polonya-almanya-patriotlari-ukraynaya-vermeyi-reddetti-1064268451.html
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polonya, abd, tank, sınır, satış, ordu
polonya, abd, tank, sınır, satış, ordu
Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülke ordusuna kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onay verdiğini bildirdi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı potansiyelini artırma yolunda bir adımın daha geride kaldığını belirtti.
Güçlü ordunun önemini vurgulayan Blaszczak, "ABD'li makamlar 116 Abrams tankının satışını onayladı. Fiyat görüşmelerine devam ediyoruz. İlk teslimatlar 2023'te mümkün" ifadelerini kullandı.
Błaszczak, temmuzda yerel medyaya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin 'Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek' bir anlaşmayla 'ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını' duyurmuştu.