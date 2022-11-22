https://sputniknews.com.tr/20221122/ukraynada-fuze-saldirilarindan-etkilenmeyen-elektrik-santrali-kalmadi-1063727054.html
Ukrayna’da füze saldırılarından etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı
Ukrayna’da füze saldırılarından etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı
Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo’nun Başkanı Vladimir Kudritskiy, ülkedeki enerji tesislerine muazzam zararın verildiğini belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T19:29+0300
2022-11-22T19:29+0300
2022-11-22T19:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrenergo
elektrik
enerji
altyapı
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Kudritskiy, bugünkü basın toplantısında, “Füze saldırılarında zarar görmeyen neredeyse hiçbir termik ve hidroelektrik santralimiz kalmadı” ifadesini kullandı.Trafo merkezleri için ek ekipman arayışına başladıklarını söyleyen Ukrenergo Başkanı, halihazırda ülkedeki enerji tesislerinin tüketicinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretecek kapasitede olmadığını ama füze saldırılarının bir daha tekrarlanmaması durumunda durumun istikrara kavuşabileceğini kaydetti.Ukraynalıların kışı yurt dışında geçirmesi yönündeki çağrıların yersiz olduğunu dile getiren Kudritskiy, vatandaşlar için kışı nerede geçirecekleri sorusunda enerjinin önemli faktör olduğunu söyledi.Rusya ekim ayından bu yana Ukrayna’nın altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.
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ukrayna, ukrenergo, elektrik, enerji, altyapı
ukrayna, ukrenergo, elektrik, enerji, altyapı
Ukrayna’da füze saldırılarından etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı
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Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo’nun Başkanı Vladimir Kudritskiy, ülkedeki enerji tesislerine muazzam zararın verildiğini belirtti.
Kudritskiy, bugünkü basın toplantısında, “Füze saldırılarında zarar görmeyen neredeyse hiçbir termik ve hidroelektrik santralimiz kalmadı” ifadesini kullandı.
Trafo merkezleri için ek ekipman arayışına başladıklarını söyleyen Ukrenergo Başkanı, halihazırda ülkedeki enerji tesislerinin tüketicinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretecek kapasitede olmadığını ama füze saldırılarının bir daha tekrarlanmaması durumunda durumun istikrara kavuşabileceğini kaydetti.
Ukraynalıların kışı yurt dışında geçirmesi yönündeki çağrıların yersiz olduğunu dile getiren Kudritskiy, vatandaşlar için kışı nerede geçirecekleri sorusunda enerjinin önemli faktör olduğunu söyledi.
Rusya ekim ayından bu yana Ukrayna’nın altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.