https://sputniknews.com.tr/20221122/ukraynada-fuze-saldirilarindan-etkilenmeyen-elektrik-santrali-kalmadi-1063727054.html

Ukrayna’da füze saldırılarından etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı

Ukrayna’da füze saldırılarından etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı

Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo’nun Başkanı Vladimir Kudritskiy, ülkedeki enerji tesislerine muazzam zararın verildiğini belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T19:29+0300

2022-11-22T19:29+0300

2022-11-22T19:29+0300

ukrayna krizi

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altyapı

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Kudritskiy, bugünkü basın toplantısında, “Füze saldırılarında zarar görmeyen neredeyse hiçbir termik ve hidroelektrik santralimiz kalmadı” ifadesini kullandı.Trafo merkezleri için ek ekipman arayışına başladıklarını söyleyen Ukrenergo Başkanı, halihazırda ülkedeki enerji tesislerinin tüketicinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretecek kapasitede olmadığını ama füze saldırılarının bir daha tekrarlanmaması durumunda durumun istikrara kavuşabileceğini kaydetti.Ukraynalıların kışı yurt dışında geçirmesi yönündeki çağrıların yersiz olduğunu dile getiren Kudritskiy, vatandaşlar için kışı nerede geçirecekleri sorusunda enerjinin önemli faktör olduğunu söyledi.Rusya ekim ayından bu yana Ukrayna’nın altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.

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