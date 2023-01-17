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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/britanya-genelkurmay-baskanindan-hukumete-uyari-kieve-tank-filosu-tedariki-guvenligimizi-vurur-1065825567.html
Britanya Genelkurmay Başkanı'ndan hükümete uyarı: Ukrayna'ya tank filosu tedariki bizi zayıf düşürür
Britanya Genelkurmay Başkanı'ndan hükümete uyarı: Ukrayna'ya tank filosu tedariki bizi zayıf düşürür
Britanya Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdiği söz uyarınca Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Kiev'e Challenger-2 tank... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:31+0300
2023-01-17T15:33+0300
ukrayna krizi
britanya
ukrayna
rusya
tank
ingiltere
londra
kiev
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Britanya Genelkurmay Başkanı General Patrick Sanders'ın Ukrayna'ya Challenger-2 tank filosu tedarikiyle ilgili ordu içi ağda bildirdiği görüş basına sızdı. The Times gazetesi, Kiev'e 14 adet Challenger-2 vermenin orduda yarattığı rahatsızlığı yansıtan Sanders'ın bunun 'Britanya'yı geçici bir süre için zayıflatacağı' uyarısını yaptığını yazdı.Savunma Bakanı Ben Wallace'ın mecliste Ukrayna'ya tank bağışını duyurmasının hemen ardından ordu içi ağda askerlere seslenen Genelkurmay Başkanı, kendi cephaneliğinden 14 tank vermenin, 'Britanya askeri envanterinde boşluk bırakacağı' uyarısında bulundu. 'İnkar etmek mümkün değil''Ordunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağı' ikazını da yapan Sanders, mesajında şöyle dedi:"Bu kabiliyetleri vermek, bizi ordu olarak geçici süre için zayıf düşürecek, bunu inkar etmek mümkün değil.""Bu tercihimizin Rusya'nın sunduğu akut ve kalıcı tehdide karşı orduyu seferber etme yeteneğimizi ve NATO yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi etkileyeceğine şüphe yok."'Ukrayna tanklarımızı heba etmeyecektir'"Etkiyi en çok tank mürettebatımız ve topçularımız hissedecek. Ancak karar aynı zamanda ordunun modernizasyon ve dönüşümünü Rusya'nın önüne geçerek hızlandırma fırsatını da beraberinde getiriyor. Ukrayna'nın şu anda tanklarımıza ve silahlarımıza ihtiyacı var. Onları heba etmeyeceklerini biliyorum.""Ve bundan daha iyi bir sebep olamaz. Ve bu paket, müttefiklerimizi, muharebe kazandıran kabiliyetlerden daha fazla sayıda vermeye teşvik edecek."Wallace tank sayısını azaltmayı değerlendirmeye aldıThe Times'a göre Genelkurmay Başkanı'nın bu müdahalesi üzerine Savunma Bakanı, bağışlanacak tank sayısını azaltmayı değerlendirmeye aldı.The Guardian: Ne kadar tank versen de beyhudeThe Guardian ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ilerleme kaydetmek istiyorsa çok daha fazla tanka ihtiyaç duyacağını yazdı. "Asıl sorun, Britanya'nın bağışlayacakları dahil olmak üzere kaç tankın Kiev'e kendi taarruzunu başlatma imkanını verecek olduğu" görüşünü dile getiren gazete şöyle devam etti:"Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki uzmanlar geçen hafta cevabın '100 civarında' olduğuna inandıklarını söyledi. Bu, eski Britanya savunma istihbarat şefi Phil Osborn tarafından büyük ölçüde onaylanan bir rakam olsa da, uygun eğitime, iyi bir yedek parça tedarikine ve Ukrayna'nın 2023 baharı için savaş planlarına da bağlı.""Bütün bunlar, Britanya'nın 14 Challenger-2 bağışının tek başına yeterli olmadığını ve nominal stoku olan 227'den daha ileri gitmek istese bile, tek başına gereken hacmi sağlayamayacağını açıkça ortaya koyuyor."Kremlin: O tankları da diğerleri gibi yakıp kül edeceğizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü basın toplantısında, Londra'nın Kiev'e Challenger-2 tedariki açıklamasına ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: “Ukrayna’ya yeni silahlar göndermeyi planladıkları söyleyen Avrupa ülkeleri bilmeliler ki, sahadaki durumu değiştiremezler. Sadece yaşananların uzamasına neden olurlar ve Ukrayna devletinin başına daha çok bela açmış olurlar.""Özel askeri operasyonumuz sürüyor. (Britanya'nın Ukrayna’ya göndermeyi planladığı) bu tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacaklar. Özel askeri operasyonun hedeflerine muhakkak ulaşılacak."
https://sputniknews.com.tr/20230104/fransadan-ukraynaya-amx-10rc-zirhli-araclari-sozu-1065393480.html
https://sputniknews.com.tr/20230106/abd-abramslari-sikca-arizalandigi-ve-agir-oldugu-icin-ukraynaya-vermeyecek-1065441382.html
https://sputniknews.com.tr/20230116/almanya-savunma-bakani-lambrecht-istifa-etti-1065792051.html
https://sputniknews.com.tr/20230117/almanyanin-yeni-savunma-bakani-belli-oldu-1065826547.html
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britanya, ukrayna, rusya, tank, ingiltere, londra, kiev

Britanya Genelkurmay Başkanı'ndan hükümete uyarı: Ukrayna'ya tank filosu tedariki bizi zayıf düşürür

14:31 17.01.2023 (güncellendi: 15:33 17.01.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2Ukrayna'ya verilecek Britanya (İngiltere) yapımı Challenger-2 tankı
Ukrayna'ya verilecek Britanya (İngiltere) yapımı Challenger-2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2
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Britanya Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdiği söz uyarınca Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Kiev'e Challenger-2 tank filosu tedarikine dair açıklaması, Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders'ın 'müdahalesiyle' karşılaştı. Sanders, "Ulusal güvenliği geçici olarak zayıflatır" uyarısını yaptı.
Britanya Genelkurmay Başkanı General Patrick Sanders'ın Ukrayna'ya Challenger-2 tank filosu tedarikiyle ilgili ordu içi ağda bildirdiği görüş basına sızdı. The Times gazetesi, Kiev'e 14 adet Challenger-2 vermenin orduda yarattığı rahatsızlığı yansıtan Sanders'ın bunun 'Britanya'yı geçici bir süre için zayıflatacağı' uyarısını yaptığını yazdı.
Savunma Bakanı Ben Wallace'ın mecliste Ukrayna'ya tank bağışını duyurmasının hemen ardından ordu içi ağda askerlere seslenen Genelkurmay Başkanı, kendi cephaneliğinden 14 tank vermenin, 'Britanya askeri envanterinde boşluk bırakacağı' uyarısında bulundu.

'İnkar etmek mümkün değil'

'Ordunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağı' ikazını da yapan Sanders, mesajında şöyle dedi:
"Bu kabiliyetleri vermek, bizi ordu olarak geçici süre için zayıf düşürecek, bunu inkar etmek mümkün değil."
"Bu tercihimizin Rusya'nın sunduğu akut ve kalıcı tehdide karşı orduyu seferber etme yeteneğimizi ve NATO yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi etkileyeceğine şüphe yok."

'Ukrayna tanklarımızı heba etmeyecektir'

"Etkiyi en çok tank mürettebatımız ve topçularımız hissedecek. Ancak karar aynı zamanda ordunun modernizasyon ve dönüşümünü Rusya'nın önüne geçerek hızlandırma fırsatını da beraberinde getiriyor. Ukrayna'nın şu anda tanklarımıza ve silahlarımıza ihtiyacı var. Onları heba etmeyeceklerini biliyorum."
"Ve bundan daha iyi bir sebep olamaz. Ve bu paket, müttefiklerimizi, muharebe kazandıran kabiliyetlerden daha fazla sayıda vermeye teşvik edecek."

Wallace tank sayısını azaltmayı değerlendirmeye aldı

The Times'a göre Genelkurmay Başkanı'nın bu müdahalesi üzerine Savunma Bakanı, bağışlanacak tank sayısını azaltmayı değerlendirmeye aldı.

The Guardian: Ne kadar tank versen de beyhude

The Guardian ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ilerleme kaydetmek istiyorsa çok daha fazla tanka ihtiyaç duyacağını yazdı. "Asıl sorun, Britanya'nın bağışlayacakları dahil olmak üzere kaç tankın Kiev'e kendi taarruzunu başlatma imkanını verecek olduğu" görüşünü dile getiren gazete şöyle devam etti:
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"Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki uzmanlar geçen hafta cevabın '100 civarında' olduğuna inandıklarını söyledi. Bu, eski Britanya savunma istihbarat şefi Phil Osborn tarafından büyük ölçüde onaylanan bir rakam olsa da, uygun eğitime, iyi bir yedek parça tedarikine ve Ukrayna'nın 2023 baharı için savaş planlarına da bağlı."
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"Bütün bunlar, Britanya'nın 14 Challenger-2 bağışının tek başına yeterli olmadığını ve nominal stoku olan 227'den daha ileri gitmek istese bile, tek başına gereken hacmi sağlayamayacağını açıkça ortaya koyuyor."

Kremlin: O tankları da diğerleri gibi yakıp kül edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü basın toplantısında, Londra'nın Kiev'e Challenger-2 tedariki açıklamasına ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:
“Ukrayna’ya yeni silahlar göndermeyi planladıkları söyleyen Avrupa ülkeleri bilmeliler ki, sahadaki durumu değiştiremezler. Sadece yaşananların uzamasına neden olurlar ve Ukrayna devletinin başına daha çok bela açmış olurlar."
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"Özel askeri operasyonumuz sürüyor. (Britanya'nın Ukrayna’ya göndermeyi planladığı) bu tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacaklar. Özel askeri operasyonun hedeflerine muhakkak ulaşılacak."
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