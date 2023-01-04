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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/fransadan-ukraynaya-amx-10rc-zirhli-araclari-sozu-1065393480.html
Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü
Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünü verdi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:10+0300
2023-01-04T23:10+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
emmanuel macron
vladimir zelenskiy
silah
tank
destek
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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kiev’e sağlanan askeri yardımı güçlendirme isteğini dile getirerek AMX-10RC hafif savaş tanklarını sağlamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.Fransa yapımı ağır zırhlı otomobil olan AMX-10RC, tekerlekli tank olarak da lanse ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, silah, tank, destek
fransa, ukrayna, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, silah, tank, destek

Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü

23:10 04.01.2023
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünü verdi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kiev’e sağlanan askeri yardımı güçlendirme isteğini dile getirerek AMX-10RC hafif savaş tanklarını sağlamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.
Fransa yapımı ağır zırhlı otomobil olan AMX-10RC, tekerlekli tank olarak da lanse ediliyor.
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