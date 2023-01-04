https://sputniknews.com.tr/20230104/fransadan-ukraynaya-amx-10rc-zirhli-araclari-sozu-1065393480.html
Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü
Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünü verdi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:10+0300
2023-01-04T23:10+0300
2023-01-04T23:10+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
emmanuel macron
vladimir zelenskiy
silah
tank
destek
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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kiev’e sağlanan askeri yardımı güçlendirme isteğini dile getirerek AMX-10RC hafif savaş tanklarını sağlamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.Fransa yapımı ağır zırhlı otomobil olan AMX-10RC, tekerlekli tank olarak da lanse ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, silah, tank, destek
fransa, ukrayna, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, silah, tank, destek
Fransa’dan Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçları sözü
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünü verdi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kiev’e sağlanan askeri yardımı güçlendirme isteğini dile getirerek AMX-10RC hafif savaş tanklarını sağlamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.
Fransa yapımı ağır zırhlı otomobil olan AMX-10RC, tekerlekli tank olarak da lanse ediliyor.