https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html

Fransa'da sol ittifakın hayat pahalılığı krizine karşı düzenlediği yürüyüşe on binlerce kişi katıldı

Fransa'da sol ittifakın hayat pahalılığı krizine karşı düzenlediği yürüyüşe on binlerce kişi katıldı

Batı'nın Rusya yaptırımları Avrupa'da enerji fiyatları ve enflasyonda rekor yükselişe neden olurken, rafineri işçilerinin enflasyon oranında ücret artışı... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T20:59+0300

2022-10-16T20:59+0300

2022-10-16T20:59+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

grev

miting

yürüyüş

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Fransa'da yazınki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen ittifakın mecliste mutlak çoğunluğu elde etmesine engel olan Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon'un önderliğindeki NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı, sendikalar ve derneklerin başkent Paris'te hayat pahalılığına karşı düzenlediği yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. Ulus Meydanı'ndan Bastille'e uzanan yürüyüşü polisin kordona alması, sonunda polisle protestocular arasında çatışmalar çıkmasına yol açtı.Boyun Eğmeyen Fransa, Yeşiller, Sosyalistler ve Komünistlerin düzenlediği yürüyüşe katılanlar, ücretlerle sosyal yardımlarda artış, enerji şirketlerinin elde ettiği rekor karlara vergi, elektrik faturalarına üst sınır ve ekolojik projelere yatırım talep etti. Yükselen yakıt ve gıda fiyatlarına ile Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna karşı sloganların atıldığı yürüyüşe Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelenler de katıldı.Bazı protestocular, 2018'de Macron'un iş dünyası yanlısı neo liberal hükümetini sarsan şiddetli protestoların sembolü olan sarı floresan renkli yelekler giydi.Rafineri işçileri grevinin üçüncü haftasında düzenlenen yürüyüşe katılan Sarı Yelekler aktivistlerinden biri, Sputnik'e şunları söyledi: "Fransızları yoksulluktan kurtarmak için buradayız. Macron ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Tüm kamu mallarını yok etmeye çalışıyor. Kasım ayından itibaren tüm akaryakıt, benzin ve motorin fiyatlarının 3 euroyu aşacağı aşikar, bu yüzden harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu kış yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak."Bazı katılımcılar, Fransa'nın Ukrayna'ya artan askeri desteğine kızgınlıklarını dile getirdi. Bir protestocu "Fransa Kiev'e Sezar obüsleri tedarik etmekle kalmayıp Fransızları Ukraynalı askerleri eğitmeye çağırıyor. Bu kadarı çok fazla, çok çirkin. ABD, bizi, bizim olmayan bir savaşa sürüklemeye çalışıyor" tepkisini gösterdi. Kalabalığın ortasında ilerleyen bir kamyonda konuşma yapan Melenchon, "Benzerlerini çok sık görmediğimiz bir hafta geçireceğiz. Her şey bir araya geliyor. Büyük bir başarı olan bu yürüyüşle başlıyoruz" dedi. Organizatörlere göre yürüyüşe 140 bin kişi katıldı. 8 Ekim'de Paris'te toplanan binlerce protestocu da Macron'un istifasını talep etmişti.Birkaç ay içinde emeklilik sisteminde tartışmalı reformu hayata geçirmeyi hedefleyen ve grevlerle protestoları yakından izleyen hükümet, bu hafta zaruri işçileri zorla çalıştırmaya yönelik olağanüstü yetkileri devreye soktuğunu duyurdu.TotalEnergies, rafinerilerindeki işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikalarla ücret anlaşmasına vardığını açıkladı. Ancak ücret artışını yeterli bulmayan Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, grev gözcülüğü yaptığı rafinerilerde grevin çarşambaya kadar devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı. Önde gelen sendikalar, 18 Ekim'de daha yüksek ücret talebi, hükümetin petrol çalışanlarının sosyal hareketine müdahalesi ve grev hakkını ihlalini protesto için ülke çapında grev ilan etti. Salı günü düzenlenecek grevin ülke çapında karayolu taşımacılığı, demiryolu ulaşımı ve kamu sektörünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürücüler yakıt kıtlığı yüzünden benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturup saatlerce beklediğinden, ulaşımdan tedarik ve ticarete Fransa'da ekonomik hayat felç olmuş durumda. Bugün Bütçe Bakanı Gabriel Attal, rafineri grevinin devam etmesini 'kabul edilemez' diye niteleyip "Elbette grev hakkı var, ancak bir noktada ülkenin çalışabilmesi gerekiyor" dedi. İş dünyası lobi grubu Medef, '150 kişinin ülkeyi rehin aldığını' söyledi.

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fransa, grev, miting, yürüyüş