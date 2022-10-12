https://sputniknews.com.tr/20221012/macrondan-grevci-rafineri-iscilerine-zorla-calisma-emri-bazi-bolgelerde-benzin-satisina-kisitlama-1062236986.html

Macron'dan grevci rafineri işçilerine zorla çalışma emri, bazı bölgelerde benzin satışına kısıtlama

Macron'dan grevci rafineri işçilerine zorla çalışma emri, bazı bölgelerde benzin satışına kısıtlama

Rusya yaptırımlarının domino etkisiyle birbiri ardına tetiklediği Avrupa'daki enerji krizi, enerji faturalarının kabarması, hayat pahalılığı krizi, yüksek... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T17:59+0300

2022-10-12T17:59+0300

2022-10-12T18:34+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

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Avrupa'daki enerji krizinin ortasında, rafineri işçilerinin ücretlerinin enflasyona göre artırılması talebiyle greve gittiği Fransa'da gerilim yükseldi. Fransa, Fransız TotalEnergies'e ait 4 ve Amerikan Esso-ExxonMobil'e ait 2 rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizine teslim oldu. Grev yüzünden ortaya çıkan benzin ve dizel sıkıntısı, sürücülerin panik halinde akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturmasıyla daha da şiddetlendi.Fransa'da, bazı bölgeler dünden beri akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti. Güneydeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri, küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi. Kısıtlama uygulamasına bugün Doğu Pyrenees bölgesi yönetimi de katıldı. Kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma ve itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçlar ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmal hattı uygulamasına geçildi.Bidon veya varil ile benzin satışı ise dün itibarıyla Fransa genelinde yasaklandı.Daha önce acil durum yetkilerini kullanarak zaruri işçileri zorla çalıştırmaktan söz eden hükümet, bugün grev üçüncü haftasına girerken olağanüstü yetkileri devreye sokacağını duyurdu.AFP'ye konuşan enerji bakanlığından bir yetkili, Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da ABD devi ExxonMobil'e ait Gravenchon-Port-Jerome rafinerisinin yakıt deposunda çalışanların iş başı yapması talep edilen ilk personel olacağını söyledi. Yetkili, "Hükümet, Port-Jerome'daki bazı personelin grevinin devam etmesi karşısında, depodaki zaruri işçilerin iş başı yapmasının talep edilmesini başlatıyor" dedi. Emri reddeden işçiler, para veya hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.Ancak hükümetin düğmeye basması üzerine oylamaya giden grevdeki işçiler, iş bırakma ve blokajları sürdürme kararı aldı. Greve öncülük eden CGT sendikası, dünkü açıklamasında, hükümetin zorla çalıştırma yetkisini kullanmasının 'lüzumsuz ve yasadışı' olacağını söyleyerek yasal itirazda bulunabileceğinin işaretini verdi. Hükümetin zorla çalıştırma emrini 'şiddet tercihi' diye niteleyen CGT, bunun sendikanın 'hükümet ve iş dünyası liderleriyle yapacağı toplantılara katılımını askıya almasına yol açacağını' belirtti. Madalyonun öbür yüzünde, yüksek enerji fiyatları sayesinde aşırı kâr elde eden TotalEnergies, ekstra vergi ödemesi çağrılarıyla karşı karşıya. CGT, TotalEnergies personeli için yüzde 10'luk ücret artışı istiyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neo liberal hükümetinin gönülsüz de olsa olağanüstü yetkilere başvurmasında, sürücülerin benzin depolarını doldurmak için saatler harcamasından kaynaklanan hayal kırıklığı ve ekonomik zarar da rol oynadı. İstasyonlarda oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşandı. AFP'ye konuşan Paris'teki teslimat sürücüsü Santiago, "Benzin bizim için çok önemli. Bir haftadır kabusu yaşıyoruz" dedi.CGT'nin tepkisine rağmen, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kıtlığının yakında biteceği sözünü verdi. Veran, zorla işe döndürme prosedürü sayesinde, istasyonlara birkaç gün içerisinde akaryakıt aktarılacağını ve durumun birkaç gün içinde normale döneceğini söyledi.Bugün hükümet akaryakıt krizini görüşmek için toplanırken, TotalEnergies yönetimi de CGT dahil şirketteki tüm sendikalarla görüşme masasına oturdu.Hükümet-sendika gerilimi, solcu partilerin pazar günü Macron'un politikalarına ve hayat pahalılığı krizine karşı planladıkları yürüyüşe ivme kazandırabilir. Franceinfo radyosuna konuşan Yeşiller'in önde gelen milletvekili Sandrine Rousseau, "Umarım bu, genel grevi başlatan kıvılcım olur" dedi.

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