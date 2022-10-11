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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/fransada-hukumet-akaryakit-grevinde-zorla-calistirma-prosedurunu-baslatti-1062203769.html
Fransa'da hükümet, akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı
Fransa'da hükümet, akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı
Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T20:50+0300
2022-10-11T20:52+0300
avrupa'da enerji krizi
akaryakıt
avrupa
fransa
ulusal grev komitesi
totalenergies
esso-exxonmobil
elisabeth borne
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Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi devam ediyor.Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.'6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir'Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir.Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/fransada-akaryakit-krizi-gencler-istasyonu-basip-benzini-belirledikleri-fiyattan-satti-1062186878.html
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akaryakıt, avrupa, fransa, ulusal grev komitesi , totalenergies , esso-exxonmobil , elisabeth borne
akaryakıt, avrupa, fransa, ulusal grev komitesi , totalenergies , esso-exxonmobil , elisabeth borne

Fransa'da hükümet, akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı

20:50 11.10.2022 (güncellendi: 20:52 11.10.2022)
© AFP 2022Fransa’da akaryakıt krizi
Fransa’da akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022
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Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.
Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi devam ediyor.
Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.
Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

'6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir'

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir.
Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.
Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.
Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.
Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.
Fransa’da akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
MULTİMEDYA
Fransa'da akaryakıt krizi: Gençler istasyonu basıp benzini belirledikleri fiyattan sattı
14:22
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