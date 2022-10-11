https://sputniknews.com.tr/20221011/fransada-hukumet-akaryakit-grevinde-zorla-calistirma-prosedurunu-baslatti-1062203769.html

Fransa'da hükümet, akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı

Fransa'da hükümet, akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı

Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T20:50+0300

2022-10-11T20:50+0300

2022-10-11T20:52+0300

avrupa'da enerji krizi

akaryakıt

avrupa

fransa

ulusal grev komitesi

totalenergies

esso-exxonmobil

elisabeth borne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062186136_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ac0440ecba69f5b914b8a883f7b8cd5e.jpg

Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi devam ediyor.Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.'6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir'Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir.Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221011/fransada-akaryakit-krizi-gencler-istasyonu-basip-benzini-belirledikleri-fiyattan-satti-1062186878.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akaryakıt, avrupa, fransa, ulusal grev komitesi , totalenergies , esso-exxonmobil , elisabeth borne