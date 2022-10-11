Fransa'da akaryakıt krizi: Gençler istasyonu basıp benzini belirledikleri fiyattan sattı

© AFP 2022 Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies'e ait bir istasyonu 'işgal' etti. Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.