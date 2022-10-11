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Fransa'da akaryakıt krizi: Gençler istasyonu basıp benzini belirledikleri fiyattan sattı
Fransa'da akaryakıt krizi: Gençler istasyonu basıp benzini belirledikleri fiyattan sattı
Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu 'işgal... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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fransa, akaryakıt, фото, grev

Fransa'da akaryakıt krizi: Gençler istasyonu basıp benzini belirledikleri fiyattan sattı

14:22 11.10.2022 (güncellendi: 14:24 11.10.2022)
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Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu 'işgal ederek' benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı.
© AFP 2022Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies'e ait bir istasyonu 'işgal' etti. Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.
Fransa’da akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022
Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies'e ait bir istasyonu 'işgal' etti. Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.
© AFP 2022

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki 'işgal', polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki &#x27;işgal&#x27;, polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki 'işgal', polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

© AFP 2022Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.
Fransa’da akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.
© AFP 2022

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti. Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29.4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti. Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29.4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti. Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29.4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

© AFP 2022Total’a ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı. Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.
Fransa’da akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022
Total’a ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı. Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.
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