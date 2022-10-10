Fransa'da NATO ve AB karşıtı protesto
© AFP 2022Fransa - Paris - protesto
© AFP 2022
Fransa'nın başkenti Paris'te çok sayıda protestocu, hükümetin NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı tutumunu değiştirmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sağcı adayı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin eski başkan yardımcısı Florian Philippot liderliğindeki sağcı Vatanseverler partisi üyeleri, hükümetin NATO ve AB'ye yönelik tutumunu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.
2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot, dün düzenlenen ve 'milli direniş buluşması' olarak nitendirdiği gösteriye binlerce insanın katıldığını söyledi.
Göstericiler, 'Direniş' yazan büyük bir pankart ve Fransa'nın AB'den ayrılması talebine atıfta bulunan 'Frexit' yazılı dövizler taşıdı.
« #Frexit » hurlent des milliers de Français ce jour à Paris ! Fou ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7HTJvvQlVS— Florian Philippot (@f_philippot) October 8, 2022
Philippot'un sosyal medyada yayınladığı videolara göre kalabalık, "NATO'dan çıkalım!" sloganları kullandı.
« Sortons de l’OTAN » crient des milliers et des milliers de Français cet après-midi à Paris ! Énorme !— Florian Philippot (@f_philippot) October 8, 2022
Vive la Paix ! pic.twitter.com/CbT456ZokC
Öte yandan parlamento binasının yakınında yapıldığı belirtilen yürütüşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alnması talep edildi.
AB'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte NATO'nun 'savaş çığırtkanlığını' kınayan göstericiler ve ekonomik kriz ve enerji ve sağlık alanlarındaki kısıtlamalara tepki gösterdi.
#MacronDestitution ont crié des milliers et des milliers de Français hier en passant à Paris à côté des assemblées ! Parlementaires, prenez vos responsabilités et dégagez-le !— Florian Philippot (@f_philippot) October 9, 2022
Impressionnant ! 🇫🇷 ⤵️ pic.twitter.com/PJD4bnDhkW
Fransa hükümeti konuya ilişkin henüz yorum yapmazken göstericilerin net sayısı hakkında net bir bilgi de verilmedi.
Gösteri, ayrıca Fransa basınında yer bulmadı. Vatanseverler partisinin internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre 3 ve 17 Eylül 2022 tarihlerinde de benzer mitingler düzenlendi.