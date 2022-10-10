https://sputniknews.com.tr/20221010/fransada-nato-ve-ab-karsiti-protesto-1062142868.html

Fransa'da NATO ve AB karşıtı protesto

Fransa'da NATO ve AB karşıtı protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te çok sayıda protestocu, hükümetin NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı tutumunu değiştirmesi talebiyle gösteri düzenledi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:04+0300

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avrupa'da enerji krizi

fransa

protesto

paris

gösteri

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Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sağcı adayı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin eski başkan yardımcısı Florian Philippot liderliğindeki sağcı Vatanseverler partisi üyeleri, hükümetin NATO ve AB'ye yönelik tutumunu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot, dün düzenlenen ve 'milli direniş buluşması' olarak nitendirdiği gösteriye binlerce insanın katıldığını söyledi.Göstericiler, 'Direniş' yazan büyük bir pankart ve Fransa'nın AB'den ayrılması talebine atıfta bulunan 'Frexit' yazılı dövizler taşıdı.Philippot'un sosyal medyada yayınladığı videolara göre kalabalık, "NATO'dan çıkalım!" sloganları kullandı. Öte yandan parlamento binasının yakınında yapıldığı belirtilen yürütüşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alnması talep edildi.AB'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte NATO'nun 'savaş çığırtkanlığını' kınayan göstericiler ve ekonomik kriz ve enerji ve sağlık alanlarındaki kısıtlamalara tepki gösterdi.Fransa hükümeti konuya ilişkin henüz yorum yapmazken göstericilerin net sayısı hakkında net bir bilgi de verilmedi.Gösteri, ayrıca Fransa basınında yer bulmadı. Vatanseverler partisinin internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre 3 ve 17 Eylül 2022 tarihlerinde de benzer mitingler düzenlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221008/fransada-total-calisanlarinin-grevine-exxonmobil-iscileri-de-dahil-oldu-1062107849.html

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