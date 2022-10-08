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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/fransada-total-calisanlarinin-grevine-exxonmobil-iscileri-de-dahil-oldu-1062107849.html
Fransa'da Total çalışanlarının grevine ExxonMobil işçileri de dahil oldu
Fransa'da Total çalışanlarının grevine ExxonMobil işçileri de dahil oldu
Fransa'da TotalEnergies rafinerilerinde başlayan ve ülkede akaryakıt kıtlığına ile sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan grev, başka bir akaryakıt firması... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T22:10+0300
2022-10-08T22:10+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
grev
exxon mobil
total
akaryakıt
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Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin eylül sonunda, şirketin işe alımlarını durdurma kararını protesto ve 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan 'acil maaş artışı' talebiyle TotalEnergies'nin rafinerilerinde gittiği grev, ABD merkezli ExxonMobil çalışanlarının katılmasıyla genişleyerek devam ediyor.Total'in 6 rafinerisinden 3'ünde yeniden başlayan greve ExxonMobil'in 2 rafinerisi de dahil oldu.CGT temsilcisi Christophe Aubert, grevlerin, bir şeyler değişmedikçe aynı amaç doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.Öte yandan söz konusu rafinerilerdeki bütün faaliyetler durma aşamasına gelirken grevciler petrol üretimini ve akaryakıt teslimatını da engelliyorÜlkede akaryakıt kıtlığı baş gösterdiFransa'daki akaryakıt istasyonların yaklaşık üçte birini elinde tutan TotallEnergies'nin özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki istasyonlarında benzin ve mazot kıtlığı yaşanıyor.Ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı şirketin, devletin uyguladığı 30 sentlik indirime ek olarak pompa fiyatına 20 sentlik indirim yapması bu kıtlığı tetiklemişti.İndirimin duyurulmasıyla araç sahipleri TotalEnergies istasyonlarına akın etmişti.Sıkıntının olduğu kentlerin valilikleri, yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle ambulans ve evde bakım hizmetlerinin sekteye uğradığı uyarısı yaparak akaryakıt satışında önceliğin acil durum hizmetlerine verilmesi kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/fransanin-yeni-enerji-tasarruf-plani-1062065196.html
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fransa, grev, exxon mobil, total, akaryakıt
fransa, grev, exxon mobil, total, akaryakıt

Fransa'da Total çalışanlarının grevine ExxonMobil işçileri de dahil oldu

22:10 08.10.2022
© AFP 2022 / LOU BENOISTFransa'da grev
Fransa'da grev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / LOU BENOIST
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Fransa'da TotalEnergies rafinerilerinde başlayan ve ülkede akaryakıt kıtlığına ile sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan grev, başka bir akaryakıt firması çalışanlarının katılımıyla genişledi.
Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin eylül sonunda, şirketin işe alımlarını durdurma kararını protesto ve 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan 'acil maaş artışı' talebiyle TotalEnergies'nin rafinerilerinde gittiği grev, ABD merkezli ExxonMobil çalışanlarının katılmasıyla genişleyerek devam ediyor.
Total'in 6 rafinerisinden 3'ünde yeniden başlayan greve ExxonMobil'in 2 rafinerisi de dahil oldu.
CGT temsilcisi Christophe Aubert, grevlerin, bir şeyler değişmedikçe aynı amaç doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.
Öte yandan söz konusu rafinerilerdeki bütün faaliyetler durma aşamasına gelirken grevciler petrol üretimini ve akaryakıt teslimatını da engelliyor

Ülkede akaryakıt kıtlığı baş gösterdi

Fransa'daki akaryakıt istasyonların yaklaşık üçte birini elinde tutan TotallEnergies'nin özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki istasyonlarında benzin ve mazot kıtlığı yaşanıyor.
Ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı şirketin, devletin uyguladığı 30 sentlik indirime ek olarak pompa fiyatına 20 sentlik indirim yapması bu kıtlığı tetiklemişti.
İndirimin duyurulmasıyla araç sahipleri TotalEnergies istasyonlarına akın etmişti.
Sıkıntının olduğu kentlerin valilikleri, yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle ambulans ve evde bakım hizmetlerinin sekteye uğradığı uyarısı yaparak akaryakıt satışında önceliğin acil durum hizmetlerine verilmesi kararı almıştı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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