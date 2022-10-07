https://sputniknews.com.tr/20221007/fransanin-yeni-enerji-tasarruf-plani-1062065196.html

Fransa'nın yeni enerji tasarruf planı

Fransa'nın yeni enerji tasarruf planı

Fransa'da iki yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı açıklandı. Plana göre, kamu binalarının maksimum... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T12:45+0300

2022-10-07T12:45+0300

2022-10-07T12:50+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

enerji

tasarruf

elektrik

doğalgaz

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Enerji krizinin yaşadığı Avrupa'da Fransa, enerji tasarruf planını tanıttı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinesindeki bazı isimlerin katılımıyla Paris'teki Versailles sergi merkezinde ülkenin enerji tasarruf planı anlatıldı.Bu planla enerji tüketiminin yüzde 10 azaltılması, Ukrayna krizi bağlamında enerji tedarikinin garantiye alınması ve 2050'ye kadar fosil yakıtların terk edilmesi hedefleniyor.Etkinlikte konuşan Borne, Ukrayna krizi ve enerji krizine değinerek, Rusya'nın gazını bir 'şantaj malzemesi' yapmayı seçtiğini iddia etti.Borne, Avrupa dayanışması ve enerji tasarrufuyla enerji kesintileri olmadan kışı geçirebileceklerine işaret ederek, enerji tasarrufunun, 'daha az üretmek' ve 'ekonomik küçülmeyi seçmek' anlamına gelmediğini anlattı.Enerji tasarrufuna ilişkin devletin örnek olması gerektiğini vurgulayan Borne, devletle birlikte şirketlerin, belediye gibi yerel yönetimlerin ve vatandaşların da ellerindeki imkanlar dahilinde hep birlikte hareket etmeleri gerektiğine değindi.Borne, enerji tüketimlerini gelecek 2 yıl içinde yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün tanıtılan tasarruf planı, hedefimize ulaşmak için bize güvenilir bir yol haritası sunuyor" dedi.Her hafta gaz ve elektrik tüketim miktarlarını yayınlayacaklarını belirten Borne, ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformunu medyanın da yayımlayacağını bildirdi.Borne, "Birlikte bu kışı kesinti olmadan geçireceğiz" ifadesini kullandı.Tasarruf planında neler var?Plana göre, kamu görevlileri için enerji tüketimini azaltmaya yönelik 30 adım bulunuyor. Kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki bu adımlar arasında yer alıyor.EcoWatt 'kırmızı' sinyal bildirdiğinde elektrik sisteminde tüketime dayalı ciddi baskı oluştuğu ve tüketim azaltılmadığı takdirde elektrik kesintilerin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. EcoWatt bu sinyali verdiği günlerde kamu binalarının sıcaklığı 18 dereceye düşürülebilecek.Yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi istendi.Ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.Muhalefetten tepki: Üçüncü dünya ülkesi oldukEnerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı, muhalefet kanadından büyük tepki gördü.Hükümetin, enerji tasarrufu ve iklimle mücadele için 15 ana maddelik tasarruf planını muhalefet, 'Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürdüğü' şeklinde değerlendirdi.Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Hükümetin 'itidal' diye sunduğu plan, Emmanuel Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir. Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak" ifadelerini kullandı.Hükümete enerji krizini tam algılayamadığı eleştirisiMerkez sağ Cumhuriyetçiler'in Twitter hesabından da hükümetin 'milletten sorumlu davranmayı istemek yerine, öncelikle sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği' tepkisi gösterildi.Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Danielle Simonnet, 'hükümetin acizliği nedeniyle etkili çözümler olarak sunulan tasarruf tedbirlerinin daha güvencesiz bir duruma ülkeyi sürüklediği' değerlendirmesini yaptı.Simonnet, partisinin hazırladığı 10 maddelik tasarruf ve israfla mücadele planının uygulanmasını hükümete önerdi.Yeşiller Partisi'nin (EELV) Twitter hesabından ise "Hükümetin bu itidal planına bakınca bu kış yüzleşmek zorunda kalacağımız krizin ciddiyetini henüz anlamamış gibi görünüyor" paylaşımı yapıldı.

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fransa, enerji, tasarruf, elektrik, doğalgaz