https://sputniknews.com.tr/20221012/macron-ukraynaya-6-adet-caesar-topu-teslim-edilecek-1062247413.html
Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek
Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ve Danimarka’nın Ukrayna’ya 6 adet Caesar topunu göndereceğini belirtti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T22:53+0300
2022-10-12T22:53+0300
2022-10-12T22:53+0300
ukrayna krizi
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emmanuel macron
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France 2 televizyonuna konuşan Fransa lideri Emmanuel Macron, “Halihazırda Danimarka’yla birlikte, Ukrayna’ya ek 6 Caesar topunun teslim edilmesi üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.Fransa’nın Ukrayna’ya, direnebilmesi için silah sevkiyatına devam edeceğini kaydeden Macron, diğer yandan gerilimi daha fazla tırmandırmadan kaçınma çağrısında bulundu.‘Putin’le diyalogu sürdüreceğim’Fransa lideri, “Açıkçası onunla konuşmaya devam edeceğim. Gerektiğinde onunla konuşurum” ifadesini kullandı.Putin’le birkaç hafta önce gerçekleşen ve 2 saat süren son telefon görüşmesinde Zaporojye nükleer santraline Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonunun gönderme konusunun değerlendirildiğini anımsatan Macron, bu görüşme sırasında Putin’i, misyon göndermeye ikna edebildiğini söyledi.“Vladimir Putin savaşa son vermeli, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymalı ve müzakere masasına dönmeli” diyen Macron, Fransa’nın yeni dünya savaşı istemediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/abdli-kongre-uyesi-nato-ukraynadaki-catismayi-korukluyor-1062244267.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, top, yardım, askeri yardım, vladimir putin
fransa, ukrayna, emmanuel macron, top, yardım, askeri yardım, vladimir putin
Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ve Danimarka’nın Ukrayna’ya 6 adet Caesar topunu göndereceğini belirtti.
France 2 televizyonuna konuşan Fransa lideri Emmanuel Macron, “Halihazırda Danimarka’yla birlikte, Ukrayna’ya ek 6 Caesar topunun teslim edilmesi üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Fransa’nın Ukrayna’ya, direnebilmesi için silah sevkiyatına devam edeceğini kaydeden Macron, diğer yandan gerilimi daha fazla tırmandırmadan kaçınma çağrısında bulundu.
‘Putin’le diyalogu sürdüreceğim’
Fransa lideri, “Açıkçası onunla konuşmaya devam edeceğim. Gerektiğinde onunla konuşurum” ifadesini kullandı.
Putin’le birkaç hafta önce gerçekleşen ve 2 saat süren son telefon görüşmesinde Zaporojye nükleer santraline Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonunun gönderme konusunun değerlendirildiğini anımsatan Macron, bu görüşme sırasında Putin’i, misyon göndermeye ikna edebildiğini söyledi.
“Vladimir Putin savaşa son vermeli, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymalı ve müzakere masasına dönmeli” diyen Macron, Fransa’nın yeni dünya savaşı istemediğinin altını çizdi.