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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/macron-ukraynaya-6-adet-caesar-topu-teslim-edilecek-1062247413.html
Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek
Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ve Danimarka’nın Ukrayna’ya 6 adet Caesar topunu göndereceğini belirtti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T22:53+0300
2022-10-12T22:53+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
emmanuel macron
top
yardım
askeri yardım
vladimir putin
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France 2 televizyonuna konuşan Fransa lideri Emmanuel Macron, “Halihazırda Danimarka’yla birlikte, Ukrayna’ya ek 6 Caesar topunun teslim edilmesi üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.Fransa’nın Ukrayna’ya, direnebilmesi için silah sevkiyatına devam edeceğini kaydeden Macron, diğer yandan gerilimi daha fazla tırmandırmadan kaçınma çağrısında bulundu.‘Putin’le diyalogu sürdüreceğim’Fransa lideri, “Açıkçası onunla konuşmaya devam edeceğim. Gerektiğinde onunla konuşurum” ifadesini kullandı.Putin’le birkaç hafta önce gerçekleşen ve 2 saat süren son telefon görüşmesinde Zaporojye nükleer santraline Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonunun gönderme konusunun değerlendirildiğini anımsatan Macron, bu görüşme sırasında Putin’i, misyon göndermeye ikna edebildiğini söyledi.“Vladimir Putin savaşa son vermeli, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymalı ve müzakere masasına dönmeli” diyen Macron, Fransa’nın yeni dünya savaşı istemediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/abdli-kongre-uyesi-nato-ukraynadaki-catismayi-korukluyor-1062244267.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, top, yardım, askeri yardım, vladimir putin
fransa, ukrayna, emmanuel macron, top, yardım, askeri yardım, vladimir putin

Macron: Ukrayna’ya 6 adet Caesar topu teslim edilecek

22:53 12.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRA
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ve Danimarka’nın Ukrayna’ya 6 adet Caesar topunu göndereceğini belirtti.
France 2 televizyonuna konuşan Fransa lideri Emmanuel Macron, “Halihazırda Danimarka’yla birlikte, Ukrayna’ya ek 6 Caesar topunun teslim edilmesi üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Fransa’nın Ukrayna’ya, direnebilmesi için silah sevkiyatına devam edeceğini kaydeden Macron, diğer yandan gerilimi daha fazla tırmandırmadan kaçınma çağrısında bulundu.

‘Putin’le diyalogu sürdüreceğim’

Fransa lideri, “Açıkçası onunla konuşmaya devam edeceğim. Gerektiğinde onunla konuşurum” ifadesini kullandı.
Putin’le birkaç hafta önce gerçekleşen ve 2 saat süren son telefon görüşmesinde Zaporojye nükleer santraline Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonunun gönderme konusunun değerlendirildiğini anımsatan Macron, bu görüşme sırasında Putin’i, misyon göndermeye ikna edebildiğini söyledi.
“Vladimir Putin savaşa son vermeli, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymalı ve müzakere masasına dönmeli” diyen Macron, Fransa’nın yeni dünya savaşı istemediğinin altını çizdi.
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