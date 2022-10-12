https://sputniknews.com.tr/20221012/abdli-kongre-uyesi-nato-ukraynadaki-catismayi-korukluyor-1062244267.html
ABD'li Kongre üyesi: NATO Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor
ABD'li Kongre üyesi: NATO Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor
ABD Kongre Üyesi Gosar, NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:31+0300
2022-10-12T21:31+0300
2022-10-12T21:33+0300
ukrayna krizi
abd
nato
ukrayna
paul anthony gosar
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ABD Kongre Üyesi Paul Anthony Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek çatışmayı körüklemekle suçladı.Gosar, “İttifak liderliği herhangi bir uzlaşma sağlamak istemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin derecesini düşürmeye bile çalışmıyor. Gereksiz yeni ölümlere ve yıkımlara yol vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.İhtilafa barışçıl bir çözüm sunmaya çalışan herkesin derhal eleştirilerin hedefi haline geldiğine vurgu yapan Kongre üyesi, Tesla’nın CEO'su Elon Musk'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından hedef alınmasını örnek olarak gösterdi.
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abd, nato, ukrayna, paul anthony gosar
abd, nato, ukrayna, paul anthony gosar
ABD'li Kongre üyesi: NATO Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor
21:31 12.10.2022 (güncellendi: 21:33 12.10.2022) Abone ol
ABD Kongre Üyesi Gosar, NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti.
ABD Kongre Üyesi Paul Anthony Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek çatışmayı körüklemekle suçladı.
Gosar, “İttifak liderliği herhangi bir uzlaşma sağlamak istemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin derecesini düşürmeye bile çalışmıyor. Gereksiz yeni ölümlere ve yıkımlara yol vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.
İhtilafa barışçıl bir çözüm sunmaya çalışan herkesin derhal eleştirilerin hedefi haline geldiğine vurgu yapan Kongre üyesi, Tesla’nın CEO'su Elon Musk'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından hedef alınmasını örnek olarak gösterdi.