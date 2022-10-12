https://sputniknews.com.tr/20221012/abdli-kongre-uyesi-nato-ukraynadaki-catismayi-korukluyor-1062244267.html

ABD'li Kongre üyesi: NATO Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor

ABD'li Kongre üyesi: NATO Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor

ABD Kongre Üyesi Gosar, NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T21:31+0300

2022-10-12T21:31+0300

2022-10-12T21:33+0300

ukrayna krizi

abd

nato

ukrayna

paul anthony gosar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061923318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8b5efda75980742a74b92b0548327d1.jpg

ABD Kongre Üyesi Paul Anthony Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda NATO'nun Ukrayna'da yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek çatışmayı körüklemekle suçladı.Gosar, “İttifak liderliği herhangi bir uzlaşma sağlamak istemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin derecesini düşürmeye bile çalışmıyor. Gereksiz yeni ölümlere ve yıkımlara yol vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.İhtilafa barışçıl bir çözüm sunmaya çalışan herkesin derhal eleştirilerin hedefi haline geldiğine vurgu yapan Kongre üyesi, Tesla’nın CEO'su Elon Musk'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından hedef alınmasını örnek olarak gösterdi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nato, ukrayna, paul anthony gosar