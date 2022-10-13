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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/zelenskiy-macron-benden-whatsappten-aramami-istedi-1062278921.html
Zelenskiy: Macron benden WhatsApp’tan aramamı istedi
Zelenskiy: Macron benden WhatsApp’tan aramamı istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Emmanuel Macron bana hep şunu söyler 'Beni Whatsapp’tan ara' Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz” dedi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T20:10+0300
2022-10-13T20:17+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
emmanuel macron
whatsapp
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Fransa lideri Emmanuel Macron, Avrupa liderleriyle sıcak ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Macron’un ondan WhatsApp’tan aramasını istediğini belirtti.Zelenskiy, Alman ZDF televizyonuna açıklamasında, “Gerçekten de (Eski İngiltere Başbakanı) Boris Johnson, (Polonya Cumhurbaşkanı) Andrzej Duda ile yakın ilişkilerimiz var. Letonya ve Litvanya, her an arayabildiğim ülkeler. Emmanuel Macron bana hep şunu söyler: 'Beni Whatsapp’tan ara.' Gerçekten de bu bahsettiğim liderlerle çok şeyimiz var. Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik son saldırıların ardından onu ilk arayanların Scholz, Duda ve Macron olduğunu kaydetti.
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vladimir zelenskiy, emmanuel macron, whatsapp
vladimir zelenskiy, emmanuel macron, whatsapp

Zelenskiy: Macron benden WhatsApp’tan aramamı istedi

20:10 13.10.2022 (güncellendi: 20:17 13.10.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINMacron ve Zelenskiy'nin Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısındaki konuşması
Macron ve Zelenskiy'nin Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısındaki konuşması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Emmanuel Macron bana hep şunu söyler 'Beni Whatsapp’tan ara' Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz” dedi.
Fransa lideri Emmanuel Macron, Avrupa liderleriyle sıcak ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Macron’un ondan WhatsApp’tan aramasını istediğini belirtti.
Zelenskiy, Alman ZDF televizyonuna açıklamasında, “Gerçekten de (Eski İngiltere Başbakanı) Boris Johnson, (Polonya Cumhurbaşkanı) Andrzej Duda ile yakın ilişkilerimiz var. Letonya ve Litvanya, her an arayabildiğim ülkeler. Emmanuel Macron bana hep şunu söyler: 'Beni Whatsapp’tan ara.' Gerçekten de bu bahsettiğim liderlerle çok şeyimiz var. Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik son saldırıların ardından onu ilk arayanların Scholz, Duda ve Macron olduğunu kaydetti.
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