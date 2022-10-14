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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/fransada-akaryakit-krizi-pazarcilarin-kazanci-azaldi-1062326751.html
Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı
Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı
Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açmak için uzun mesafe kateden esnafın kazancını azalttı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T23:06+0300
2022-10-14T23:11+0300
avrupa'da enerji krizi
bfmtv
akaryakıt
fransa
pazarcı
enerji
enerji krizi
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Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak" dedi.Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/fransada-akaryakit-grevi-nukleer-santrallere-de-sicradi-1062256602.html
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bfmtv, akaryakıt, fransa, pazarcı, enerji, enerji krizi
bfmtv, akaryakıt, fransa, pazarcı, enerji, enerji krizi

Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı

23:06 14.10.2022 (güncellendi: 23:11 14.10.2022)
© AAFransa - Benzin - Akaryakıt - TotalEnergies
Fransa - Benzin - Akaryakıt - TotalEnergies - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açmak için uzun mesafe kateden esnafın kazancını azalttı.
Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.
Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.
Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.
Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak" dedi.
Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.
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