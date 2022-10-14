https://sputniknews.com.tr/20221014/fransada-akaryakit-krizi-pazarcilarin-kazanci-azaldi-1062326751.html

Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı

Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açmak için uzun mesafe kateden esnafın kazancını azalttı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T23:06+0300

2022-10-14T23:06+0300

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avrupa'da enerji krizi

bfmtv

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enerji krizi

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Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak" dedi.Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/fransada-akaryakit-grevi-nukleer-santrallere-de-sicradi-1062256602.html

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bfmtv, akaryakıt, fransa, pazarcı, enerji, enerji krizi