https://sputniknews.com.tr/20230116/almanya-savunma-bakani-lambrecht-istifa-etti-1065792051.html

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht istifa etti

Kiev'e silah tedarikinin yetersiz olduğu iddiasıyla eleştirilirken yılbaşı videosunda Ukrayna ile ilgili sarf ettiği sözlerle şimşekleri üzerine çeken Sosyal... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T12:21+0300

2023-01-16T12:21+0300

2023-01-16T13:35+0300

ukrayna krizi

almanya

christine lambrecht

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Alman haber ajansı Dpa, Ukrayna yüzünden eleştirilerin hedefindeki Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in görevi bırakmak için izin istediği istifa mektubunu Başbakan Olaf Scholz'a (SPD) gönderdiğini duyurdu. Habere göre 57 yaşındaki meslekten hukukçu kadın bakan, istifasını 'Alman ordusuyla ilgili meseleler hakkında medyanın aylardır şahsına odaklanmasının nesnel haber ve tartışmaya ve Alman vatandaşlarının çıkarına güvenlik politikası kararlarına pek izin vermemesiyle' gerekçelendirdi. Uzun zamandır eleştirilen Lambrecht, son olarak Instagram'da yayımladığı yılbaşı videosunda arka planda havai fişekler patlarken Ukrayna hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle adeta topa konulmuştu.Havai fişekli videoda “2022 yılı bizi meydan okumalarla karşı karşıya getirdi. Avrupa’nın göbeğinde bir savaş yaşanıyor. Ama bununla bağlantılı bir dizi izlenimim de oldu. Birçok ilginç ve şahane insanla biraraya geldim. Bunun için kalpten teşekkür ediyorum” diyen Lambrecht'in derhal istifası için hem muhalefet hem de koalisyon hükümetinden sesler yükselirken, Başbakan Scholz bakanının arkasında durmuştu. Aralık 2021'de göreve başlayan SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetinin Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kucağında bulmasıyla birlikte Almanya'nın askeri kapasitesi gündemin başına oturduğundan, spot ışıkları Lambrecht'in üzerindeydi. Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Angela Merkel'in 16 yıl kesintisiz başbakanlığının ardından gelen Scholz hükümeti, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik baskılarını kısmen yerine getirmekle birlikte Alman ordusunun talep edilen silahların hepsini karşılayacak imkanlarının olmadığına dair açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Ukrayna'ya koşulsuz ve sınırsız destek açıklamaları yaparken, bunların neden tamamen yerine getirilemeyeceğini açıklamak da Lambrecht'e düştü. 'Gaflar bakanı' olarak anılan Lambrecht'in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu başlamadan önce Ocak 2022’de Ukrayna’ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıklaması tepki toplamıştı.Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Ziyaretin ardından oğluyla tatile çıkan Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.Bu ayın başlarında yayımlanan Yeni Sosyal Cevaplar Enstitüsü (INSA) anketine katılanların yüzde 64'ü Lambrecht'in istifa etmesini isterken, yalnızda yüzde 9'u savunma bakanlığı performansını olumlu buldu.Yeni savunma bakanı adayları arasında SPD lideri Lars Klingbeil, Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt ve Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün adı geçiyor.

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