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https://sputniknews.com.tr/20221115/alman-ordusunda-askerlere-ss-uniformalari-dagitildi-1063458777.html
Alman ordusunda askerlere SS üniformaları dağıtıldı
Alman ordusunda askerlere SS üniformaları dağıtıldı
Almanya ordusunun, etiketinde “SS” kısaltmasının yer aldığı yeni askeri üniformalar aldığı belirtildi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:04+0300
2022-11-15T18:04+0300
dünya
almanya
nazi
waffen ss
ordu
almanya ordusu
üniforma
askeri üniforma
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Focus’un aktardığına göre, Nazi Almanya’sının silahlı oluşumlarından birinin adını andıran olan simge, Alman ordusunun yeni askeri üniformasının etiketlerinde üniformanın boyunu belirten ‘S-Short’tun kısaltması.Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askerlere bu sorunu kendi başlarına çözme emri verdi. Şimdi askerler, bu itibar sarsıcı simgeyi taşıyan etiketleri kesmek zorunda.Toplamda, üniforma, kask ve uyku tulumundan oluşan 313 bin set için 2 milyar 300 bin euro harcandı.Haberde, Alman ordusu için üniformalar Hexonia GmbH ve Gustav Wahler adlı şirketler tarafından sağlanıyor. Medya henüz bu iki şirketin temsilcileriyle irtibata geçemedi, bu yüzden henüz bu olayın nasıl meydana gelebildiği bilinmiyor.
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almanya, nazi, waffen ss, ordu, almanya ordusu, üniforma, askeri üniforma
almanya, nazi, waffen ss, ordu, almanya ordusu, üniforma, askeri üniforma

Alman ordusunda askerlere SS üniformaları dağıtıldı

18:04 15.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya ordusunun, etiketinde “SS” kısaltmasının yer aldığı yeni askeri üniformalar aldığı belirtildi.
Focus’un aktardığına göre, Nazi Almanya’sının silahlı oluşumlarından birinin adını andıran olan simge, Alman ordusunun yeni askeri üniformasının etiketlerinde üniformanın boyunu belirten ‘S-Short’tun kısaltması.
Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askerlere bu sorunu kendi başlarına çözme emri verdi. Şimdi askerler, bu itibar sarsıcı simgeyi taşıyan etiketleri kesmek zorunda.
Toplamda, üniforma, kask ve uyku tulumundan oluşan 313 bin set için 2 milyar 300 bin euro harcandı.
Haberde, Alman ordusu için üniformalar Hexonia GmbH ve Gustav Wahler adlı şirketler tarafından sağlanıyor. Medya henüz bu iki şirketin temsilcileriyle irtibata geçemedi, bu yüzden henüz bu olayın nasıl meydana gelebildiği bilinmiyor.
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