https://sputniknews.com.tr/20221115/alman-ordusunda-askerlere-ss-uniformalari-dagitildi-1063458777.html

Alman ordusunda askerlere SS üniformaları dağıtıldı

Alman ordusunda askerlere SS üniformaları dağıtıldı

Almanya ordusunun, etiketinde “SS” kısaltmasının yer aldığı yeni askeri üniformalar aldığı belirtildi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T18:04+0300

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askeri üniforma

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Focus’un aktardığına göre, Nazi Almanya’sının silahlı oluşumlarından birinin adını andıran olan simge, Alman ordusunun yeni askeri üniformasının etiketlerinde üniformanın boyunu belirten ‘S-Short’tun kısaltması.Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askerlere bu sorunu kendi başlarına çözme emri verdi. Şimdi askerler, bu itibar sarsıcı simgeyi taşıyan etiketleri kesmek zorunda.Toplamda, üniforma, kask ve uyku tulumundan oluşan 313 bin set için 2 milyar 300 bin euro harcandı.Haberde, Alman ordusu için üniformalar Hexonia GmbH ve Gustav Wahler adlı şirketler tarafından sağlanıyor. Medya henüz bu iki şirketin temsilcileriyle irtibata geçemedi, bu yüzden henüz bu olayın nasıl meydana gelebildiği bilinmiyor.

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almanya, nazi, waffen ss, ordu, almanya ordusu, üniforma, askeri üniforma