https://sputniknews.com.tr/20230117/almanyanin-yeni-savunma-bakani-belli-oldu-1065826547.html

Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna krizinin istifa etmek zorunda bıraktığı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T12:19+0300

2023-01-17T12:19+0300

2023-01-17T12:36+0300

ukrayna krizi

almanya

savunma bakanı

christine lambrecht

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Alman medyasına konuşan hükümet kaynakları, yeni Savunma Bakanı'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağını söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius da Ukrayna krizi yüzünden istifa etmek zorunda kalan SPD'li Christine Lambrecht gibi meslekten hukukçu. 2013'ten beri eyalet içişleri bakanlığını yürüten ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda öne çıkan bir isim olan Pistorius, Alman parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey ile Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi arasında kurulan Alman-Rus Dostluk Grubu'nun bir üyesi. İki çocuk babası olan ve eşini 2015'te kaybeden Pistorius, 2016'dan beri eski SPD'li Başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf ile hayat arkadaşlığı yapıyor.

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almanya, savunma bakanı, christine lambrecht