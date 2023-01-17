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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/almanyanin-yeni-savunma-bakani-belli-oldu-1065826547.html
Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna krizinin istifa etmek zorunda bıraktığı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:19+0300
2023-01-17T12:36+0300
ukrayna krizi
almanya
savunma bakanı
christine lambrecht
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Alman medyasına konuşan hükümet kaynakları, yeni Savunma Bakanı'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağını söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius da Ukrayna krizi yüzünden istifa etmek zorunda kalan SPD'li Christine Lambrecht gibi meslekten hukukçu. 2013'ten beri eyalet içişleri bakanlığını yürüten ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda öne çıkan bir isim olan Pistorius, Alman parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey ile Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi arasında kurulan Alman-Rus Dostluk Grubu'nun bir üyesi. İki çocuk babası olan ve eşini 2015'te kaybeden Pistorius, 2016'dan beri eski SPD'li Başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf ile hayat arkadaşlığı yapıyor.
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almanya, savunma bakanı, christine lambrecht
almanya, savunma bakanı, christine lambrecht

Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

12:19 17.01.2023 (güncellendi: 12:36 17.01.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna krizinin istifa etmek zorunda bıraktığı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atamaya karar verdiği belirtildi.
Alman medyasına konuşan hükümet kaynakları, yeni Savunma Bakanı'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağını söyledi.
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius da Ukrayna krizi yüzünden istifa etmek zorunda kalan SPD'li Christine Lambrecht gibi meslekten hukukçu.
2013'ten beri eyalet içişleri bakanlığını yürüten ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda öne çıkan bir isim olan Pistorius, Alman parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey ile Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi arasında kurulan Alman-Rus Dostluk Grubu'nun bir üyesi.
İki çocuk babası olan ve eşini 2015'te kaybeden Pistorius, 2016'dan beri eski SPD'li Başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf ile hayat arkadaşlığı yapıyor.
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