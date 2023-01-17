https://sputniknews.com.tr/20230117/almanyanin-yeni-savunma-bakani-belli-oldu-1065826547.html
Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna krizinin istifa etmek zorunda bıraktığı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:19+0300
2023-01-17T12:19+0300
2023-01-17T12:36+0300
ukrayna krizi
almanya
savunma bakanı
christine lambrecht
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1065826547.jpg?1673948171
Alman medyasına konuşan hükümet kaynakları, yeni Savunma Bakanı'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağını söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius da Ukrayna krizi yüzünden istifa etmek zorunda kalan SPD'li Christine Lambrecht gibi meslekten hukukçu. 2013'ten beri eyalet içişleri bakanlığını yürüten ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda öne çıkan bir isim olan Pistorius, Alman parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey ile Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi arasında kurulan Alman-Rus Dostluk Grubu'nun bir üyesi. İki çocuk babası olan ve eşini 2015'te kaybeden Pistorius, 2016'dan beri eski SPD'li Başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf ile hayat arkadaşlığı yapıyor.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, savunma bakanı, christine lambrecht
almanya, savunma bakanı, christine lambrecht
Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu
12:19 17.01.2023 (güncellendi: 12:36 17.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna krizinin istifa etmek zorunda bıraktığı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atamaya karar verdiği belirtildi.
Alman medyasına konuşan hükümet kaynakları, yeni Savunma Bakanı'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağını söyledi.
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius da Ukrayna krizi yüzünden istifa etmek zorunda kalan SPD'li Christine Lambrecht gibi meslekten hukukçu.
2013'ten beri eyalet içişleri bakanlığını yürüten ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda öne çıkan bir isim olan Pistorius, Alman parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey ile Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi arasında kurulan Alman-Rus Dostluk Grubu'nun bir üyesi.
İki çocuk babası olan ve eşini 2015'te kaybeden Pistorius, 2016'dan beri eski SPD'li Başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf ile hayat arkadaşlığı yapıyor.